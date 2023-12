FC Schalke 04 – Transfer-News und Gerüchte: Erster Neuzugang in den Startlöchern

In der Sommerpause wird es wieder unzählige Transfergerüchte um Abgänge und Neuzugänge geben. Auch der FC Schalke 04 muss in den kommenden Wochen und Monaten auf dem Transfermarkt aktiv werden.

Nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga steht beim FC Schalke 04 der nächste Umbruch an. Gerüchte dürften in der Sommerpause fast täglich auftauchen. Geld für hohe Ablösesummen ist nicht vorhanden, deshalb muss der FC Schalke 04 bei seinen Neuzugängen kreativ werden.

FC Schalke 04 – Transfer-News und Gerüchte

Einige Abgänge hat der FC Schalke 04 schon kurz nach Saisonende verkündet. Nun müssen Neuzugänge her. Die Königsblauen sind gezwungen, den Kader zu verändern, um das Ziel, den direkten Wiederaufstieg, zu schaffen.

Wir behalten bei den Transfer-Plänen des FC Schalke 04 den Überblick und halten alle S04-Fans in unserem Transfer-Blog stets über die neusten Transfergerüchte, feststehende Wechsel und Ablösesummen auf dem Laufenden.

Erster Hammer-Transfer?

20. Dezember, 21.29 Uhr: Die Winter-Transferperiode ist noch nicht geöffnet, aber dennoch könnte der FC Schalke 04 bald Vollzug melden. Der erste Hammer-Transfer steht nämlich bevor. Hier alle Infos.

FC Schalke 04: Kommt ein neuer Stürmer?

19. Dezmeber, 11.48 Uhr: Kommt in Kürze ein neuer Stürmer nach Gelsenkirchen? Gerade mit Keke Topp hat man an der Talent-Front eigentlich ausgesorgt. Doch jetzt schwirrt dieser Name umher.

Hammer-Rückkehr bahnt sich an!

18. Dezember, 20.42 Uhr: Beim FC Schalke 04 bahnt sich jetzt ein Hammer an. Die Gespräche mit Darko Churlinov laufen. Der Traum von einer Rückkehr rückt immer näher. Hier die Einzelheiten!

Wechselverbot für S04-Star!

15. Dezember, 14.12 Uhr: Er ist einer der wichtigsten Spieler bei Königsblau. In den letzten Wochen kamen immer wieder Spekulationen auf, ob der Akteur den Verein im Winter verlassen wird. Nun ist sicher: Er bleibt bei S04. Mehr hier!

Hat S04 Mittelfeld-Motor auf dem Zettel?

14. Dezember, 19.32 Uhr: Neben einigen anderen Baustellen möchte Schalke 04 auch einen neuen Spielmacher verpflichten. Dabei könnte ein Zweitliga-Kicker interessant werden. Hier mehr dazu.

Ex-Schalker vor Bundesliga-Comeback?

11. Dezember, 22.15 Uhr: Knapp fünf Jahre nach seinem Abgang vom FC Schalke 04 könnte ein Ex-Knappe in die Bundesliga zurückkehren. Ein deutscher Klub soll großes Interesse an einem Winter-Wechsel haben. Mehr dazu hier.

Drastische Maßnahme für Transfers

9. Dezember, 16.35 Uhr: Im Winter sollen Verstärkungen für den FC Schalke her. Dafür wollen die Verantwortlichen einen radikalen Schritt gehen, um Budget für Neuzugänge freizumachen. Hier mehr dazu.

FC Schalke 04: Was wird aus Baumgartl?

8. Dezember,07.58 Uhr: Er kam als große Hoffnung, hat aktuell allerdings nur wenig Perspektiven bein Königsblau. Jetzt hat Timo Baumgartl über seine Zukunft offenbar entschieden. Hier alle Infos.