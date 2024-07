FC Schalke 04: Entscheidung getroffen – Wechsel-Kandidat abgereist!

Elf Neue, elf weg – die Kaderplaner des FC Schalke 04 waren diesen Sommer bereits extrem fleißig. Doch der inzwischen alljährliche Umbruch ist noch nicht vollendet. Zwei Spieler, so hört man, sollen noch kommen. Und drei sollen noch verschwinden.

Einer von ihnen ist jetzt bereits abgereist. Lino Tempelmann soll keine Zukunft beim FC Schalke 04 haben. Laut „WAZ“ hat der angeschlagene Star sein Training auf eigenen Wunsch nun nach München verlegt – und Gelsenkirchen damit womöglich für immer den Rücken gekehrt.

FC Schalke 04: Lino Tempelmann ist weg

Aus zwei Wechsel-Kandidaten macht Schalke keinen großen Hehl: Dominick Drexler und Timo Baumgartl sind von Trainer Karel Geraerts aus dem Team genommen worden, dürfen nur noch in einer „Trainingsgruppe 2“ arbeiten. Doch noch ein dritter S04-Star soll den Verein in diesem Sommer verlassen. Wegen Knieproblemen ist er derzeit in der Reha. Nun hat er aber Schalke schon einmal verlassen.

Wie die „WAZ“ berichtet, hat der 25-Jährige Gelsenkirchen verlassen. Auf eigenen Wunsch setzt er seine Reha in seiner Heimatstadt München fort. Auch wenn es noch kein endgültiger Abschied vom FC Schalke 04 ist, fühlt es sich so an. Ob Tempelmann überhaupt noch einmal zurückkehrt? Höchstens, um seinen Spind leerzuräumen.

Erst kurz zuvor hatte es für den Mittelfeldmann eine schallende Ohrfeige gegeben. Ihm wurde die Rückennummer „10“ entzogen, ohne dass sie im Anschluss einem neuen Spieler weitergegeben wurde. Ein Signal, wie es deutlicher kaum sein kann. Alle Zeichen stehen auf Trennung. Nach der freiwilligen Abreise von Lino Tempelmann erst recht. Die 700.000 Euro Ablöse aus dem vergangenen Sommer haben sich nicht rentiert.

