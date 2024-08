FC Schalke 04: Duo fehlt überraschend in Aalen – steht der Abgang kurz bevor?

Ursprünglich sollten Henning Matriciani und Sebastian Polter den FC Schalke 04 in diesem Sommer verlassen. Das Problem: Für beide Spieler gab es keine Interessenten – und so absolvierten sie die komplette Vorbereitung mit dem Team und wurden plötzlich wieder Kandidaten für die Startelf.

Beim Pokal-Spiel gegen den VfR Aalen sollte Sebastian Polter Berichten zufolge sogar in der Startelf stehen, doch so weit kam es nicht. Völlig überraschend fehlten sowohl Polter als auch Matriciani am Samstag (17. August) im Kader. Bahnen sich da zwei Abgänge an?

FC Schalke 04 ohne Polter und Matriciani in Aalen

Am Freitag berichtete die „Bild“ noch, dass Polter im Pokal seine Chance bekommen soll, spekulierte über einen Verbleib, weil die Sturm-Situation angespannt ist (hier mehr!). Nun fehlte Polter überraschend im DFB-Pokal gegen Aalen. Gegen Nürnberg und Braunschweig stand er noch im Kader, durfte am 1. Spieltag sogar ein paar Minuten ran.

Wieso Polter nicht mit nach Aalen gereist ist, ist bisher nicht bekannt. Vor dem Spieltag kündigte Schalke-Coach Karel Geraerts nur die Ausfälle von Amin Younes, Tomas Kalas, Paul Seguin, Adrian Gantenbein und Emil Höjlund an. Über eine mögliche Verletzung ist nichts bekannt.

Bei den Fans sorgt das natürlich für reichlich Spekulationen. Eventuell könnte Polter für Verhandlungen mit einem neuen Verein freigestellt worden sein. Konkrete Gerüchte gab es zuletzt aber noch keine.

Matriciani vor Leihe zu Mannheim?

Matriciani fehlte hingegen schon gegen Nürnberg im Kader. Angesichts der zahlreichen Ausfälle ist sein Fehlen aber ebenfalls überraschend. Der Verteidiger wurde zuletzt mit Waldhof Mannheim in Verbindung gebracht, es geht um ein Leihgeschäft (hier mehr!).

Durchaus möglich, dass sowohl bei Polter als auch Matriciani jetzt noch einmal Schwung reinkommt. Sollten sie gehen, wäre noch einmal Platz und Geld für neue Spieler da.