Lichtblick bei Test-Pleite von Schalke 04 – ER spielt sich auf Muslic‘ Liste nach oben

Miron Muslic erlebt seine erste Pleite als Trainer des FC Schalke 04! Beim ersten von zwei Tests am Samstag (12. Juli) verlor seine Auswahl mit 2:3 gegen Wehen Wiesbaden. Dabei spielten allerdings größtenteils Spieler, die derzeit keine oder kaum Chancen auf die Startelf haben.

Und so sah das Spiel über weite Strecken auch aus. Der FC Schalke 04 lag bereits 0:3 zurück, als immerhin ein Juwel von S04 urplötzlich noch aufdrehte. Peter Remmert trug sich erneut in die Torschützenliste ein und dürfte in Musilc‘ Gunst weiter steigen.

Schalke 04 verliert – trotz Remmert-Doppelpack

Zweimal erwischte die S04-Auswahl gegen Wehen keinen guten Start. In der ersten Halbzeit klingelte es nach zehn Minuten bereits doppelt im eigenen Kasten und auch im zweiten Durchgang lag der Ball nach wenigen Augenblicken schon wieder im Netz. Insgesamt fehlte es dem Team um die Dreierkette Matriciani-Sanchez-Noode an zündenden Ideen und klaren Aktionen.

Erst Mitte der zweiten Halbzeit wurde das besser – und da konnte sich dann auch Remmert zeigen. Im ersten Durchgang noch am Pfosten gescheitert, setzte er sich nach gut 70 Minuten in einem Zweikampf gegen seinen Gegenspieler robust durch. Anschließend drang er in den Strafraum ein, schlug einen Haken, der einen weiteren Gegner auf den Hosenboden setzte, und schloss eiskalt ab. Ein Tor, das Schalke 04 etwas Aufwind gab.

Bei seinem zweiten Treffer setzte er dann seine Größe von 1,93 Meter ein und köpfte eine Ecke von Talyan Bulut (nach einer guten Stunde eingewechselt) in die Maschen. Ein dritter Treffer sollte nicht mehr gelingen.

Remmert hat einen Lauf

Dennoch ist nicht von der Hand zu weisen, dass der 20-Jährige einen echten Lauf hat. Bereits gegen Best of Grafschaft und gegen den 1. FC Bocholt fiel er als Torschütze auf. Mehr und mehr empfiehlt er sich bei Muslic für größere Aufgaben.

Noch mehr Nachrichten gibt es hier:

Remmert war vergangenen Sommer aus der Jugend von Osnabrück nach Gelsenkirchen gewechselt. Meist kam er in der U23 zum Einsatz, aber auch zwei kurze Profieinsätze stehen schon zu Buche. Gut möglich, dass bei dieser Vorbereitung schnell weitere im Trikot des FC Schalke 04 dazu kommen.