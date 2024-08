Schalke 04: Fans machen große Augen – Ex-Liebling verkündet nächsten Transfer

Alle guten Dinge sind drei! Schalke 04 hat am Dienstag (20. August) gleich drei Neuzugänge vorgestellt. Nach Steve Noode und Ilyes Hamache ist der dritte Neue ein ganz besonderer Neuzugang – vor allem für die Fanherzen der Knappen-Anhänger.

Denn Schalke 04 hat den Transfer von Mauro Zalazar offiziell gemacht. Der 19-jährige Uruguayer ist der jüngere Bruder von Ex-S04-Star Rodrigo Zalazar – und der hat den Wechsel seines Bruders gleich selbst verkündet.

Schalke 04 holt Bruder von Ex-Star Zalazar

Bei diesem Namen dürfte das Fanherz der Schalker höher schlagen, der nächste Zalazar für Königsblau. Nach Rodrigo, der 2023 vom Berger Feld zum FC Braga wechselte, wird auch Mauro künftig das Trikot des Pottklubs tragen. Der Youngster hat einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Angekündigt hatte dieser Transfer sein großer Bruder selbst.

„Wir sehen in Mauro einen sehr interessanten Spieler für die kommenden Jahre, Ben kennt ihn bereits seit langer Zeit. Wir freuen uns, jetzt auf Schalke mit ihm an seiner Entwicklung zu arbeiten“, erklärte S04-Sportdirektor Marc Wilmots zum Zalazar-Transfer.

„Unabhängig von Mauros Nachnamen und den damit einhergehenden Erwartungen wollen wir ihm auf Schalke die Zeit geben, sich Schritt für Schritt weiterzuentwickeln. Er soll und, davon sind wir überzeugt, wird seinen eigenen Weg gehen“, ergänzte der Belgier.

Zalazar mit großer Zukunft auf Schalke?

Auf Schalke bringt vor allem der Name eine gewisse Euphorie mit – und doch werden die Fans etwas Geduld haben müssen. Denn anders als sein großer Bruder Rodrigo ist Mauro noch ein Rohdiamant, der zwar ein enormes Potenzial besitzt, jedoch noch ohne Profierfahrung zu Königsblau stößt.

Die Vorfreude auf seine neue Herausforderung bei Zalazar jedoch umso größer. „Ich habe mich riesig gefreut, dass sich diese großartige Chance auf Schalke ergeben hat. Die Verantwortlichen haben mir in den vergangenen Monaten aufgezeigt, wie sie perspektivisch mit mir planen. Schalke mit seinen großartigen Fans ist ein besonderer Verein, für den ich in den kommenden Jahren alles geben werde“, so der 14. (externe) Neuzugang des Sommers.