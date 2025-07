FC Schalke 04 schaut genau hin: Transfer-Flirt verkündet Abschied

Was waren die Fans des FC Schalke 04 froh, dass diese Horror-Saison ein Ende hatte. Wieder einmal enttäuschte die Mannschaft auf ganzer Spur, wieder einmal war bis zum Schluss Abstiegskampf angesagt. Das ist nicht der Anspruch des Revierklubs, weshalb es im Sommer wieder zu einem Umbruch kommen wird.

Dabei hat der FC Schalke 04 auch schon einige Spieler ins Visier genommen. Einer, den die Königsblauen wollen, hat sich jetzt von seinem Klub verabschiedet und ist ablösefrei zu haben. Schnappt der S04 zu?

FC Schalke 04: Transfer-Flirt verlässt seinen Klub

Um nicht wieder so eine Desaster-Spielzeit zu haben, müssen einige Verstärkungen für den FC Schalke 04 her. Dabei könnten routinierte Spieler helfen, die auch über viel Zweitliga-Erfahrung verfügen. Die ersten Gerüchte zu Transfers gibt es bereit seit einigen Monaten.

Dazu zählt unter anderen Andre Hoffmann, der nun seinen Klub Fortuna Düsseldorf nach mehr als acht Jahren verlassen wird. Das hat der Zweitligist offiziell verkündet. „Andre Hoffmann war als Kapitän ein Gesicht der Fortuna und hat sich um den Verein verdient gemacht. Als wichtige Führungsfigur ist er in unserer Mannschaft mit Leistung vorangegangen. Sowohl Andre als auch wir sind an dieser Stelle der Überzeugung, nun im allerbesten Miteinander einen Schnitt zu machen. ,Hoffi‘ hat bleibenden Eindruck hinterlassen, wir danken ihm für alles, was er bei uns eingebracht hat. Er ist bei der Fortuna immer hoch willkommen“, bedauert Klaus Allofs, Vorstand Sport & Kommunikation.

Hoffmann war lange Zeit Kapitän der Düsseldorfer, für die insgesamt 190 Spiele absolvierte. Davon auch 42 Partien in der Fußball-Bundesliga. Der Abwehrspieler wäre also ein optimaler Neuzugang für die Gelsenkirchener.

„Hatte den Wunsch, mich noch einmal zu verändern“

Der FC Schalke 04 braucht nämlich genau solche Spieler. Will aber Hoffmann auch zum Chaos-Klub aus dem Ruhrgebiet? „Ich hatte den Wunsch, mich noch einmal zu verändern“, erklärt der Verteidiger seine Entscheidung, die Fortuna zu verlassen.

Noch ist unklar, wohin es geht. Neben Schalke soll laut der „Bild“ auch ein Klub aus der Major League Soccer (MLS) an dem ablösefreien Profi interessiert sein. „Sky“ berichtet zudem über Kontakte aus England.