Zweitligist landet nächsten Coup – Schalke-Konkurrent rüstet mächtig auf

Nur zu gern möchte der FC Schalke 04 in der kommenden Saison endlich wieder an der Tabellenspitze der zweiten Liga kämpfen. In den letzten beiden Spielzeiten fand man sich trotz hoher Erwartungen jeweils im Tabellenkeller wieder. Jetzt soll es dann bitte der Aufstiegskampf sein.

Ähnliche Ambitionen hat man auch in Niedersachsen. Bei Hannover 96 plant man nach Platz 9 in der vergangenen Saison einen weiteren Schritt nach oben. Und dabei soll dem Schalke-Konkurrenten ein Spieler mit Champions-League-Erfahrung helfen: Hendry Blank.

Schalke-Konkurrent mit nächstem Transfer

Die Verpflichtung des Innenverteidigers haben die 96er jetzt bekannt gegeben. Blank kommt per Leihe von RB Salzburg aus Österreich. Dorthin war er im Winter 2024 ausgerechnet von Borussia Dortmund gewechselt. In den Spielen gegen die Knappen dürfte Blank also besonders motiviert sein.

+++ Auch spannend: Harter Transfer-Poker – kann sich S04 durchsetzen? +++

Hannover hofft bei Blank auch auf die Erfahrungen aus der Champions League, die er in Salzburg sammeln durfte. So stand er unter anderem gegen Real und Atletico Madrid auf dem Feld. Ob er diese Erfahrungen in Liga 2 nutzen kann?

Hannover rüstet auf

Es ist bei weitem nicht die einzig neue Personalie beim Schalke-Konkurrenten. Blank ist bereits der zehnte (!) Sommerzugang. Zuvor brachte man bereits Deals wie die von Benedikt Pichler, Marius Wörl oder Bastian Allgeier unter Dach und Fach.

Noch mehr Nachrichten liest du hier:

Der größte neue Name dürfte allerdings an der Seitenlinie stehen. Christian Titz, an dem auch S04 interessiert gewesen sein soll, leitet die sportlichen Geschicke Hannovers. Mit dem Magdeburger Erfolgstrainer soll es in der Tabelle endlich wieder weit nach oben gehen.

Schalke wartet auf große Transfers

Bei Schalke verläuft das Transferfenster etwas schleppender, was aber auch an den finanziellen Einschränkungen liegt. Solange Moussa Sylla und/oder Taylan Bulut nicht verkauft sind, sind keine großen Sprünge möglich. Bisher hat S04 mit Tim Becker und Soufiane El-Faouzi zwei neue Profis vorgestellt.