FC Schalke 04 verkündet Spieler-Abgang! Er geht ausgerechnet zum Revier-Rivalen

In diesem Sommer gab es beim FC Schalke 04 zahlreiche Abgänge. Sowohl bei den Profis als auch in den Jugend-Abteilungen haben jede Menge Spieler den S04 verlassen und sich neuen Teams angeschlossen.

Kurz vor dem Ende des Transferfensters hat der FC Schalke 04 nun den nächsten Abschied verkündet. Offensiv-Talent Kelsey Meisel wird in der kommenden Saison nicht das S04-Trikot tragen, sondern ausgerechnet zu einem Revier-Rivalen wechseln.

FC Schalke 04 verkündet Spieler-Abgang

Zwei Jahre trug er das Trikot des FC Schalke 04, nun hat ihn der Traditionsverein offiziell verabschiedet. Kelsey Meisel schließt sich mit sofortiger Wirkung Rot-Weiß Essen an. Der 20-jährige Offensivakteur wechselte im Sommer 2022 vom Hamburger SV zu den Königsblauen und lief für die U19 auf.

Auch interessant: FC Schalke 04: Klub verkündet es – Wiedersehen mit Aufstiegsheld offiziell

In seiner ersten Saison auf Schalke kam Meisel 14-mal in der A-Junioren-Bundesliga zum Einsatz und schoss sechs Tore. Der wohl größte Erfolg gelang dem Stürmer im DFB-Pokal der Junioren, als er mit dem Team um Coach Norbert Elgert in das Endspiel in Potsdam einzog. Mit zwei Toren in fünf Einsätzen war er maßgeblich daran beteiligt.

In der vergangenen Saison lief Meisel in der U23 in der Regionalliga auf. Auch hier zeigte der Linksaußen in den 26 Pflichtspielen unter Trainer Jakob Fimpel, was er drauf hat. Mit acht Treffern hatte auf sich aufmerksam gemacht. Nun folgt also der nächste Schritt.

Meisel wechselt in die 3. Liga

Statt in der U23 des FC Schalke 04 in der Regionalliga aufzulaufen, wird Meisel in der 3. Liga mit Rot-Weiß Essen spielen. „Ich freue mich sehr auf diese Herausforderung bei so einem Traditionsverein wie RWE und auf die 3. Liga. Da ich bereits in Essen wohne, weiß ich, wie wichtig dieser Verein für die Stadt und die Menschen hier ist. Die Gespräche mit dem Trainer haben mir richtig Lust auf diese Aufgabe gemacht und ich kann es kaum abwarten, hier loszulegen“, so Meisel.

Mehr Nachrichten für dich:

Und auch die Essener freuen sich auf einen „spannenden Spieler“, wie ihn Trainer Christoph Dabrowski bezeichnet. „Er ist sehr schnell sowie trickreich und nur schwer auszurechnen. Kelsey ist bei uns vor allem auf dem linken Flügel, von wo er mit seiner Abschlussstärke für Gefahr sorgen soll, eingeplant, kann aber auch auf den anderen Offensivpositionen zum Einsatz kommen. Darüber hinaus ist seine Entwicklung sicherlich noch nicht abgeschlossen, weshalb wir uns sehr freuen, dass er nun Teil von RWE ist.“