Schalke – Hertha: Heftige Muslic-Ohrfeige! War’s das jetzt endgültig?

Dass es beim FC Schalke 04 einige Abgänge geben wird, ist schon seit Wochen bekannt. Die Verantwortlichen wollen Spieler abgeben, die unter Neu-Trainer Miron Muslic keine Rolle spielen werden – das zeigte sich jetzt beim Auftakt gegen Hertha BSC am Freitag (1. August, 20.30 Uhr).

Als die Startaufstellung der Partie zwischen Schalke und Hertha verkündet wurde, war die Vorfreude zum einen getrübt, weil Kapitän Kenan Karaman nicht rechtzeitig fit geworden ist. Dann gab es aber auch Aufregung, weil zwei S04-Stars im Aufgebot der Königsblauen fehlten.

Schalke – Hertha: Muslic-Überraschung zum Auftakt

Schon seit einigen Wochen gibt es beim FC Schalke 04 Gerüchte darüber, dass es eine Streichliste gibt: Mehrere Stars sollen den Verein verlassen, weil sie einfach enttäuschten und Miron Muslic keine Verwendung für sie hat. Das zeigte sich bei der Kaderverkündung gegen Hertha BSC.

Weder Amin Younes noch Anton Donkor stehen in der Startelf der Knappen. Ausgerechnet die beiden Profis, die mit einem Abschied in Verbindung gebracht werden. Sie gehören nämlich zu den Spielern, mit denen Schalke nicht mehr plant.

Younes kam im vergangenen Sommer, als er vereinslos war. Gute Leistungen gab es nur selten vom einstigen deutschen Nationalspieler. Auch hat Muslic kaum Verwendung für ihn, da Younes das hohe Tempo nicht gehen kann, das der Coach fordert.

Keine Zukunft für Younes und Donkor?

Dann wäre da auch noch Donkor, der für viele Fans doch eher überraschend gegen Hertha fehlt. Die Knappen haben zwar mit Vitalie Becker ein Top-Talent in den Reihen, der hinten in der Abwehr spielt und auch in der Startelf steht. Allerdings war’s das im Schalke-Kader an Außenverteidigern.

Sowohl Younes als auch Donkor wären mit der Bank wohl alles andere als zufrieden, weshalb ein Wechsel auch für die beiden am sinnvollsten wäre. Jetzt müssen sich nur noch Interessenten finden. Bis zum 1. September ist das Transferfenster in Deutschland geöffnet.

Dann müssten aber auch Verstärkungen auf diesen Positionen her. Gut möglich, dass Königsblau hier einige Leihspieler holen wird.