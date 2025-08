Schalke 04: Großer Jubel zum Auftakt! Dann folgt der Seitenhieb Richtung Paul Seguin

SO kann man in die neue Saison starten! Der FC Schalke 04 holt den ersten Sieg zum Liga-Auftakt gegen Hertha BSC. Auch wenn die Königsblauen am Ende noch etwas zittern mussten, war der Heimerfolg mehr als nur verdient.

Für die Fans des FC Schalke 04 ist der Sieg umso schöner – besonders, weil es gegen den Klub von Ex-S04-Spieler Paul Seguin war. Der hatte bei seinem Abschied die Anhänger und den Verein so sehr verärgert, dass es jetzt einen Seitenhieb nach dem Spiel gab.

Schalke 04: Seitenhieb Richtung Seguin

Es hätte ein brisantes Wiedersehen werden können. Paul Seguin hat Schalke 04 in diesem Sommer verlassen und sich Hertha BSC angeschlossen. Bei den königsblauen Fans war er nicht besonders beliebt, was sich auch nach dem Wechsel zeigte. S04 war froh, dass es für den Mittelfeldspieler noch eine Ablöse gab.

Auch interessant: Remmert-Wahnsinn bei Schalke – Hertha: Fans haben jetzt eine klare Forderung

Unschön wurde es dann in den sozialen Netzwerken, als Seguin und Hertha bei der Transfer-Verkündung gegen Schalke geschossen haben. In einem Video war eine Musikbox zu sehen, aus der das legendäre Steigerlied zu hören ist. Hertha-Kapitän Toni Leistner schubst die Box dann mit einer Hertha-Fahne vom Tisch und lässt die BSC-Hymne abspielen. Danach spricht Leistner zu Seguin, sagt: „Das kannst Du schon mal lernen“. Seguin antwortet: „Das kriege ich hin, mach Dir keine Sorgen.“

Bei den S04-Fans kam das alles andere als gut an. Sie hatten sich schon auf ein Wiedersehen gegen Seguin gefreut, der allerdings angeschlagen sein soll und deshalb nicht auf dem Platz stand. Dennoch gab es auf den Social-Media-Kanälen der Schalker auch einen Seitenhieb nach dem 2:1-Sieg.

Fans feiern S04-Seitenhieb

Dort postete Schalke 04 unmittelbar nach dem Abpfiff der Partie ein Video mit eben einer kleinen Musikbox, wo das Steigerlied läuft. An wem das ging, ist wohl klar: Paul Seguin: Das ist auch den S04-Fans in den Kommentaren bewusst.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Schöne Grüße an den Haupstadt-Klub und an P. Seguin“, „Ist das geil! Ich liebe euch“, und „Hahaha, ich glaube, wir wissen alle, an wen das Video gerichtet ist“, heißt es unter anderem von den Anhängern.

Mehr Nachrichten für dich:

Viel wichtiger wird für den Revierklub aber jetzt der Heimsieg zum Auftakt sein. Neu-Trainer Miron Muslic wird sich freuen, dass sein Pflichtspiel-Debüt gelungen ist. So darf es ruhig weitergehen, werden auch die S04-Anhänger hoffen.