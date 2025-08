Schalke 04: Irre Klausel enthüllt! S04 winkt dank Ex-Flop Geldregen

Paul Seguin hat im Sommer den FC Schalke 04 verlassen und sich Hertha BSC angeschlossen. Die festgelegte Ablösesumme betrug laut Berichten rund 400.000 Euro. Doch Königsblau könnte deutlich mehr Geld einnehmen, wenn Hertha in die Bundesliga aufsteigt.

In diesem Fall würde eine Bonuszahlung von 300.000 Euro fällig. Damit könnte die Ablösesumme beinahe verdoppelt werden. Eine weitere Bedingung für die Bonuszahlung besteht darin, dass Seguin eine festgelegte Anzahl an Saisonspielen absolvieren muss. Der FC Schalke 04 schaut also ganz genau auf den Ex-S04-Flop.

Schalke 04 setzt auf Nachzahlungen

Auch die ursprünglichen Kolportagen über Seguins Marktwert sorgten für Aufsehen. Schalke 04 hatte den Spieler einst für 750.000 Euro verpflichtet, doch schon während der Verhandlungen forderte der Klub zunächst eine Ablöse in Höhe von einer Million Euro.

Nach langen Gesprächen einigten sich beide Vereine auf die deutlich niedrigere Summe. S04-Sportdirektor Youri Mulder sprach bei Seguins Abschied dennoch von einer „wirtschaftlich vernünftigen Lösung“ für den finanziell angeschlagenen Verein.

Diese Entscheidung wurde zusätzlich von Spannungen begründet. Seguin hatte bei den Schalke-Fans stark an Rückhalt verloren. Trotz der angespannten Beziehung zur Anhängerschaft hatten die Verantwortlichen des Klubs bis zuletzt auf bessere finanzielle Konditionen gehofft. Schließlich zeigte sich Schalke 04 pragmatisch und akzeptierte den Deal zu den vereinbarten Konditionen.

Seguin-Klausel enthüllt

In Berlin hat Seguin bei Hertha BSC einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Doch auch der Spieler selbst hat sich vertraglich abgesichert. Sollte Hertha den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga schaffen, verlängert sich sein Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr. Schalke 04 bleibt also indirekt mit Seguins Zukunft verbunden.

Interessant ist zudem, dass Seguin in Berlin erneut mit Trainer Stefan Leitl zusammenarbeitet. Beide hatten bereits in Fürth eine erfolgreiche Zeit miteinander. Diese Konstellation soll helfen, den Ex-Schalke-Profi in Berlin wieder zu alter Stärke zu führen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Transfer für Schalke 04 auch langfristig ein lukratives Geschäft werden könnte. Bleiben die Berliner erfolgreich und erfüllt Seguin die notwendigen Einsatzkriterien, könnten zusätzliche Einnahmen fließen.

