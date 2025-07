Wichtige Warnung vor Schalke – Hertha: Es droht Chaos!

Die Vorfreude der Fans des FC Schalke 04 steigt fast stündlich: Endlich geht es wieder los. Zum Auftakt wird die Veltins-Arena gegen Hertha BSC am Freitag (1. August, 20.30 Uhr) wieder einmal pickepackevoll sein.

Und das bedeutet auch wie immer: Fans müssen viel Geduld mitbringen. Denn neben dem bereits bekannten Chaos auf den Straßen und im öffentlichen Nahverkehr droht es beim Spiel zwischen Schalke und Hertha auch beim Einlass stressig zu werden. Denn: Ein Eingang steht plötzlich nicht mehr zur Verfügung.

Schalke – Hertha: Es droht Chaos

Jeder Stadionbesucher kennt es: Man reist schon viel früher an, um rechtzeitig ins Stadion zu gelangen, doch bei der Einlasskontrolle dauert es einfach viel zu lange. Umso bitterer ist es, dass man dann die ersten Minuten des Spiels verpasst. Läuft es richtig blöd, fallen da sogar schon einige Tore. Diese Befürchtung werden auch viele Fans für das Spiel zwischen Schalke und Hertha haben.

Mit dem Start in die neue Saison gibt es in der Veltins-Arena nämlich etliche Änderungen, die der Revierklub in den vergangenen Wochen und Monaten angekündigt hatte. Dazu zählt jetzt eine Veränderung für S04-Fans mit Stehplatzkarte.

„Eingang Ost 2 steht künftig nicht mehr zur Verfügung“, schreibt der S04 auf seiner Homepage. Stattdessen sollen die königsblauen Anhänger, die in der Nordkurve die Mannschaft anfeuern wollen, die gewohnten Eingänge auf der Nordseite sowie die Eingänge Ost 1, West 1 und West 2 nutzen. An den übrigen Zugängen gibt es keine Änderungen.

Probleme mit Tickets?

Dann gab es aber auch noch ein anderes Problem, das sicherlich für viel Chaos sorgen könnte. Schalke startet gegen Hertha nämlich mit einem neuen Einlasssystem in die Saison. Es wird nämlich etwas moderner in der Veltins-Arena. Allerdings hat die Technik auch oft ihre Tücken.

Dauerkartenbesitzer müssen sich nämlich umstellen. So werde die alten Chip-Dauerkarten nicht mehr funktionieren. Stattdessen haben die Fans eine Wahl: Entweder kriegt man eine neue Chipkarte oder man lädt sich die Karte digital aufs Handy. Ein entsprechendes Formular musste jeder Kartenbesitzer bis zum 30. April ausfüllen. Bis Mitte Juli sollte eigentlich jeder Fan eine Mitteilung erhalten haben – allerdings war das nicht bei allen der Fall.

Viele Anhänger warteten wenige Tage vor dem Spiel auf die Chipkarte, haben sie allerdings nicht bekommen, wie die „WAZ" schreibt.