Fans aufgepasst! Bei Schalke – Hertha droht das große Chaos

Das Warten hat ein Ende, die Saison geht wieder los. Der FC Schalke 04 eröffnet am Freitagabend (1. August) die neue Zweitliga-Saison gegen die Hertha aus Berlin. Das Spiel dürfte für viele Fußballfans gleich ein echtes Highlight sein.

Alle Fans, die das Spiel live im Stadion verfolgen wollen, sollten sich jedoch vorher gut informieren, wie und wann sie zur Arena kommen. Denn im Ruhrgebiet geht es am Freitag drunter und drüber. Schalke – Hertha ist beileibe nicht die einzige Großveranstaltung.

Schalke – Hertha: Doppel-Spieltag und Cranger Kirmes

Der Pott wird voll – so könnte man den Freitagabend wohl gut beschreiben. Zu Schalke – Hertha werden einmal mehr über 60.000 Menschen strömen. Dazu werden sich viele Fans in den Kneipen in Gelsenkirchen und Umgebung versammeln. Schon das sorgt bei Heimspielen des S04 regelmäßig für Chaos.

Das wird in diesem Fall wohl noch etwas wilder. Denn am Freitag findet auch das Eröffnungsspiel in Liga drei statt – und das nur wenige Kilometer von Gelsenkirchen entfernt. Essen trifft auf München, gespielt wird an der Hafenstraße bei RWE. Auch zu dem Spiel werden zehntausende Zuschauer erwartet.

Und dann wäre da noch die Cranger Kirmes, die unter der Woche eröffnet worden ist. Auch hier werden viele, viele Menschen erwartet. Denn in Nordrhein-Westfalen laufen bekanntlich noch die Sommerferien. Und wäre das noch nicht genug, kommt auch eine Sperrung einer wichtigen Bahnstrecke hinzu.

Wichtige Bahnstrecke gesperrt

„Bitte beachtet, dass die Bahnstrecke von Düsseldorf nach Duisburg bis zum Abend gesperrt bleibt. Auch auf den Autobahnen wird es wegen Sperrungen voll. Bitte reist frühzeitig an und plant Verzögerungen ein. Der Einlass beginnt schon um 18 Uhr“, schreibt Schalke. Die Fans, die aus dem Rheinland kommen, müssen also mit Umleitungen, Verzögerungen und (Teil-) Ausfällen rechnen.

Im Pott und rund um den Pott ist also einiges los. Alle, die für das Auftaktspiel Schalke – Hertha ein Ticket ergattert haben, sollten also frühzeitig anreisen und sich über mögliche An- und Abreisewege genaustens informieren.