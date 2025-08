Vor Schalke – Hertha: Baumann voll des Lobes für den Gegner

Zweitliga-Auftakt. Schalke – Hertha. Pott gegen Hauptstadt. Endlich wieder Wettbewerbsfußball für die blauweißen Fans nach der Sommerpause. Und die Anspannung auf Schalke könnte wohl kaum größer sein. Schließlich gibt es etliche Fragezeichen, die noch im Raum stehen.

Wie stabil ist die Defensive nach starken Testspielauftritten tatsächlich? Wie wird Miron Muslic in seinem ersten Pflichtspiel an der Seitenlinie agieren? Und am Ende natürlich: Kann S04 den Auftakt der zweiten Bundesliga Schalke – Hertha vor heimischer Kulisse für sich entscheiden? Einfach dürfte das in keinem Fall werden – weiß auch Sportvorstand Frank Baumann.

Schalke – Hertha: Aufstiegsaspirant kommt in die Arena

Denn die Berliner hegen klare Aufstiegsambitionen – und das nicht unbegründet. Der S04-Sportvorstand sieht in der Hertha „einen der großen Aufstiegsfavoriten“. Das gab er im vereinsinternen Interview vor dem Saisonstart preis. Dabei überzeugt Baumann vor allem die Arbeit in dieser Sommerpause.

Die Verlängerung von Fabian Reese sei „in der Branche nicht so erwartet worden“. Außerdem habe der Hauptstadt-Klub „mit Dawid Kownacki sehr gut im Sturm nachgelegt“. Diese Transferpolitik der Hertha unterstreiche klar, die Ambitionen, die der Verein Richtung Aufstieg hege. Doch Baumann lässt das kühl.

Baumann sieht starke Entwicklung

Zumindest legt der Schalke-Boss den vollen Fokus auf den eigenen Kader: Lobt die gute Vorbereitung, die Arbeit des neuen Trainerteams und insbesondere die Integration junger Spieler aus der Knappenschmiede. Und einen Vorteil hat der S04 in jedem Fall.

Im Spiel Schalke – Hertha ruht der Druck auf den Gästen, die sich hohe Ziele für diese Saison gesteckt haben. Natürlich werden die Königsblauen sich auch vor heimischer Kulisse im ersten Pflichtspiel unter Muslic gut präsentieren wollen. Doch mit Blick auf die Saison-Ambitionen stehen eher die Berliner unter Zugzwang.