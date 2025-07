S04-Coach Muslic warnt vor Hertha – doch dann liefert er eine Kampfansage

Schalke 04 gegen Hertha BSC – viel größer wird es in der zweiten Bundesliga wohl kaum. Die beiden Traditionsklubs treffen direkt im Eröffnungsspiel der neuen Zweitliga-Saison aufeinander. Beide Teams wissen noch nicht wirklich, wo sie stehen. Und doch gehen die Berliner als Favorit in das Spiel gegen S04 und in die neue Spielzeit.

Für den neuen Schalke Trainer Miron Muslic wird das Duell gegen die Hertha das erste Pflichtspiel. Vor der Partie blickte er auf den Gegner, zeigte dabei, dass er genau wisse, wie schwer es wird. Und doch machte der S04-Trainer klar, dass nur ein Sieg zähle.

S04-Coach Muslic hat großen Respekt vor „ambitionierten“ Berlinern

Hört man sich in der Fußballwelt um, sehen viele Experten vor allem eine Mannschaft als großer Favorit auf den Aufstieg: Hertha BSC. Viele erwarten, dass die Berliner in diesem Jahr in die erste Bundesliga zurückkehren. Das ist auch das Ziel, das die Verantwortlichen klar skizziert haben.

„Sie haben sich auch dementsprechend verstärkt“, hielt Muslic auf der Pressekonferenz vor dem Spiel fest. „Da kommt schon Qualität auf uns zu, das ist uns klar. Wir wissen um das Kaliber von der Hertha“, so Muslic deutlich. S04 hat also großen Respekt vor den Qualitäten der Gäste. Und doch gibt es Muslic selbstbewusst.

++ Juwel-Wahnsinn! Bei Schalke – Hertha bahnt sich ein Hammer an ++

„Unser Ziel ist es, bestmöglich zu performen und die Saison mit einem Heimsieg zu starten. Das ist unser Mindset – unabhängig von der Hertha. Wir wollen ein richtig gutes Spiel abliefern und uns mit drei Punkten belohnen“, machte Muslic deutlich.

Traumstart oder erste Dämpfer?

Muslic und sein Team haben in den vergangenen fünf Wochen intensiv an der neuen Spielidee gearbeitet. Viele Fortschritte waren in den Trainingseinheiten und den Testspielen bereits zu sehen. Die große Farge, die sich alle nun stellen: Wie weit ist das Team wirklich? Schließlich kann keiner genau einschätzen, wie gut oder schlecht es bei S04 schon oder noch funktioniert.

Weitere News:

Fakt ist: Mit einem Heimsieg gegen die Hertha könnte S04 ein erstes dickes Ausrufezeichen setzen. Mit der neuen Euphorie und den knapp 60.000 im Rücken könnte für Königsblau tatsächlich was gehen. Doch Hertha wird alles daran setzen, die Mission Wiederaufstieg mit einem Dreier auf Schalke zu beginnen.