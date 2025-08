Formel 1 – Ungarn-GP im Live-Ticker: Verstappen-Paukenschlag! Weltmeister trifft Hammer-Entscheidung

Das letzte Rennen vor der großen Formel-1-Sommerpause steht an! Die Fans dürfen sich noch einmal auf einen spektakulären Kurs freuen, bevor die Königsklasse ihre Motoren für knapp vier Wochen ruhen lässt.

Der Hungaro-Ring in Mogyorod – nahe Budapest – ist für seine Tücken bekannt. Einige Fahrer hatten in Ungarn in den letzten Jahren durchaus ihre Probleme. Die Strecke zählt zu den schwierigeren des Formel-1-Kalenders.

Formel 1 – Ungarn-GP im Live-Ticker:

McLaren ist der große Favorit, alle Augen sind dennoch und immer auf Max Verstappen gerichtet und viele Teams kämpfen um eine Überraschung – auf dem Papier scheint schon vor dem Wochenende alles recht klar. Doch wer die Formel 1 schon länger verfolgt, weiß, dass jederzeit alles passieren kann! Sehen wir in Ungarn also etwas Unerwartetes? Können die McLaren ihrer Favoritenrolle vielleicht doch nicht gerecht werden?

Alle Infos, Highlight und Updates zu dem Großen Preis von Ungarn bekommst Du hier.

Ungarn-GP – Zeitplan:

Freitag, 01. August, 13.30 Uhr: 1. Freies Training

Freitag, 01. August, 17 Uhr: 2. Freies Training

Samstag, 02. August, 12.30 Uhr: 3. Freies Training

Samstag, 02. August, 16 Uhr: Qualifying

Sonntag, 03. August, 15 Uhr: Rennen

11.30 Uhr: Vor dem Rennwochenende in Ungarn hat Weltmeister Max Verstappen für einen echten Hammer gesorgt, der Niederländer hat endlich reinen Tisch gemacht. Mehr dazu, erfährst Du hier.

10.18 Uhr: Nach der Regenschlacht von Spa dürften alle Beteiligten in erster Linie auf ein reibungsloses und trockenes Wochenende in Ungarn hoffen. Nach dem Belgien-GP gab es von vielen Seiten Kritik an der Vorgehensweise der Verantwortlichen (Hier mehr dazu). Doch auch in Ungarn könnte es spannend werden: Laut den Wettervorhersagen seien gar Unwetter möglich. Und das sowohl Samstag als auch Sonntag.

Freitag, 01. August, 9.45 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen in unserem Live-Ticker zum letzten Formel-1-Wochenende vor der großen Sommerpause. Die Königsklasse des Motorsports ist einmal mehr in Ungarn zu Gast. Der Hungaro-Ring wird für die kommenden drei Tage der Ort des Geschehens sein. Viel Spaß!