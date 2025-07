Nächste Seuchensaison für Schalke? SO blicken die S04-Fans auf die neue Spielzeit

Neuer Trainer, neuer Sportvorstand, einige Neuzugänge – Schalke 04 hat in diesem Sommer einiges auf null gesetzt und wagt den nächsten großen Neuanfang. Königsblau möchte eine ruhigere Saison spielen und sich als Team weiterentwickeln. Die Stimmung in der Mannschaft scheint gut.

Doch wie schauen die Fans des Revierklubs auf die anstehende Saison? Wie groß ist die Zuversicht, dass es besser als die vergangenen Jahre wird. Vor dem Saisonstart gegen die Hertha aus Berlin (Freitag, 01. August, 20.30 Uhr) hat sich DER WESTEN sich bei den Schalke-Anhängern umgehört.

Schalke-Fans zeigen sich optimistisch

Hop oder top? Endlich Ruhe oder die nächste Chaos-Saison? So viel ist klar: Die kommende Spielzeit hat für den Revierklub eine enorme Bedeutung. Nach zwei Horror-Jahren muss sich der Pottklub stabilisieren und Schritte nach vorne machen – in allen Bereichen, aber vor allem auf dem Platz.

In den vergangenen Wochen haben die S04-Verantwortlichen um den neuen Sportboss Frank Baumann schon einiges bewirkt: Mit Miron Muslic ist ein neuer Chefcoach gekommen, dazu sind schon vier Neuzugänge – darunter drei für die Defensive – verpflichtet worden. Reicht das den Fans, um euphorisch zu sein?

Durchaus. „An einen Aufstieg glaube ich natürlich nicht, aber ich bin schon positiv eingestellt“, machte ein Fan im Rahmen des Schalke-Trainings am Mittwoch (30. Juli) deutlich. Er sehe Fortschritte, die ihm Hoffnung machen würden.

Einstelliger Tabellenplatz „wäre zufriedenstellend“

Viele Anhänger erhoffen sich, dass die wichtigsten Grundlagen stimmen. „Wichtig wäre erst einmal, wenn der Trainer am Ende der Saison noch da wäre“, so ein Fan. „Die Leistung auf dem Platz muss endlich mal anders werden. Das erhoffe ich mir für die neue Saison“, ist ein Schalke-Anhänger deutlich geworden. Die Fans backen also erstmal kleine Brötchen.

Mit welchem Tabellenplatz wären die Knappen-Anhänger am Ende der Saison denn zufrieden. Da sind sich fast alle Fans einig: „Ein einstelliger Tabellenplatz wäre zufriedenstellend, über mehr brauchen wir gar nicht zu reden“.