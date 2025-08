Schalke-Aufstiegsheld bremst Euphorie! Droht S04 die nächste Seuchen-Saison?

Es geht wieder los, die neue Saison steht kurz vor der Tür! Am Freitag (1. August, 20.30 Uhr) eröffnet der FC Schalke 04 die neue Zweitliga-Saison gegen die Hertha aus Berlin. Die beiden Traditionsklubs treffen sich gleich zur ersten Hammerpartie der neuen Spielzeit. Sowohl bei Schalke als auch bei den Berlinern steigt die Vorfreude!

Auf Schalke hat sich in den letzten Wochen eine kleine Euphorie entfacht – allen voran Miron Muslic und Frank Baumann haben dies zu verantworten. Ein Ex-Schalke-Profi tritt nun jedoch mächtig auf die Euphoriebremse.

Ex-Schalke-Star Terodde warnt vor nächster schwereren Saison

Er stieg mit Schalke auf, stieg mit Schalke direkt wieder ab und erlebte dann eine echte Horror-Saison, in der man lange um den Klassenerhalt kämpfen musste – in Liga zwei. Zwei von drei Jahren liefen für Simon Terodde also alles andere als rosig. Und doch ist er bei S04 aufgrund der irren Aufstiegssaison zu einer echten Legende geworden.

Im Rahmen der „Sky Sport Saisoneröffnung“ hat der ehemalige Stürmer, der mittlerweile für Sky als Experte tätig ist, über seinen Ex-Klub gesprochen. Seine Worte sind deutlich. „Auf Schalke hat sich eine gewisse Euphorie breit gemacht. Das ist vor allem Muslic und Baumann zu verdanken. Aber alle 18 Vereine reden von einer guten Vorbereitung und einer gewissen Euphorie. Erst nach den ersten vier Spielen kann man beurteilen, wie Muslic unter Druck arbeitet“, machte der ehemalige S04-Angreifer deutlich.

„Es war für mich auch total überraschend, dass sie Muslic geholt haben und für ihn noch eine ganze Stange Geld auf den Tisch gelegt haben. Baumann steht dafür, dass er auf die Trainer langfristig setzt und Kontinuität reinbringt. Das hat er in Bremen gemacht und muss dies auch auf Schalke schaffen“, legte Terodde nach.

Kein echter Abstiegskandidat in Liga zwei?

Auf Schalke wartet – laut Terodde – einmal mehr eine schwere und vor allem unberechenbare Saison. Laut ihm müsse Schalke einmal mehr aufpassen, nicht unten reinzurutschen. „Nach zwei ganz schwachen Jahren mit Existenzängsten finde ich es gut, dass Schalke erstmal tiefstapelt. Denn in dieser Saison gibt es keinen klaren Abstiegskandidaten. Mit Bielefeld und Dresden sind zwei starke Aufsteiger mit dabei“, so Terodde über S04.

Aus seiner Sicht sei es wichtig, dass die Verantwortlichen die Nerven und einen kühlen Kopf bewahren – auch wenn es im Laufe der Saison mal brenzlig werden sollte. Denn dann könne es bei Königsblau auch schnell wieder etwas weiter nach oben gehen.