Mark Forster macht es offiziell – „Leitet neues Kapitel ein“

Mit Hits wie „Au Revoir“, „Chöre“ oder „Übermorgen“ hat sich Mark Forster längst einen festen Platz in der deutschen Poplandschaft gesichert. Immer mit dabei: seine charakteristische Cap und die runde Brille. Die zwei Accessoires sind längst zu seinem Markenzeichen geworden. Auch als Coach bei „The Voice of Germany“ überzeugte er mit Humor und einem guten Gespür für Talente.

Doch zuletzt wurde es spürbar still um den 42-Jährigen. Auf seinem Instagram-Kanal herrschte über Monate Ruhe, neue Songs blieben aus. Zwar konnte man ihn 2024 noch auf Arena-Tournee erleben, doch abseits der Bühne schien sich Forster zunehmend zurückzuziehen. Bis jetzt.

Mark Forster macht es offiziell

In den vergangenen Wochen meldete sich Mark Forster Schritt für Schritt auf Social Media zurück und bringt jetzt endgültig wieder Bewegung in die Musikwelt. In einem aktuellen Instagram-Post verkündet der Sänger: „Es ist wahr, es wird neue Musik geben. ‘Zeitmaschine’ erscheint am 15.08. und leitet ein neues Kapitel ein. Ich freue mich sehr darauf und hoffe, ihr auch.“

Dazu teilt er mehrere Schnappschüsse von sich selbst. Die Reaktionen der Fans lassen da nicht lange auf sich warten.

Fans von Mark Forster sind aus dem Häuschen

„Bin so gespannt!“, schreibt ein Fan beispielsweise. Ein anderer kommentiert: „Chef ist wieder da.“ Und viele zeigen sich einfach nur erleichtert, dass ihr Lieblingskünstler wieder aktiv ist. Knapp zwei Wochen dauert es noch, bis „Zeitmaschine“ erscheint. Forsters letzte Single „Wenn Du Mich Rufst“ liegt bereits einige Monate zurück – sie erschien im Mai 2024.

Mit dem neuen Track könnte nun ein musikalischer Neuanfang folgen. Die Fans sind schonmal bereit. Und auch Mark Forster klingt so motiviert und zuversichtlich wie lange nicht.

Geboren 1983 in Kaiserslautern, startete Mark Forster seine Karriere zunächst als Musiker im Hintergrund, unter anderem als Pianist und Songwriter für andere Künstler. Seinen Durchbruch als Solokünstler feierte er 2012 mit dem Song „Auf dem Weg.“ Richtig durchgestartet ist er aber zwei Jahre später mit „Au Revoir“, seiner Kollaboration mit Sido.