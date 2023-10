Lena Meyer-Landrut und Mark Forster gemeinsam gesichtet: Auf diesen Moment mussten wir lange warten

Sie hat es bereits groß angekündigt, jetzt wurde es für die Fans zur Realität: Lena Meyer-Landrut verleiht auch im dritten Teil der Animationsfilmreihe „Trolls“ der pinkfarbenen Prinzessin Poppy ihre Stimme.

Am Wochenende feierte der Film „Trolls 3 – Gemeinsam stark“ in Köln Premiere. Darauf hatten die Zuschauer schon sehnlichst gewartet. Lena Meyer-Landrut ließ es sich nicht nehmen, live dabei zu sein und über den Red Carpet zu flanieren. Und sie war nicht allein.

Auch Mark Forster war dabei und posierte zusammen mit der Sängerin für die Fotografen.

Lena Meyer-Landrut und Mark Forster gemeinsam auf dem Red Carpet

Was für ein goldiges Bild! Die beiden „The Voice Kids“-Juroren gemeinsam auf dem roten Teppich, in der Mitte ihre beiden lebensgroßen Filmfiguren Branch und Poppy. Dass Sänger Mark Forster bei der Premiere auflief, kam nicht von ungefähr. Neben Lena leiht auch er wieder dem Troll Branch seine Stimme.

Lena Meyer-Landrut und Mark Forster leihen den Trolls auch in Teil 3 ihre Stimme. Foto: IMAGO/Revierfoto

Neben seiner Filmfigur wirkte Mark dann aber doch etwas klein: „Ich habe ihn kleiner erwartet ehrlich gesagt, er ist ja dann doch relativ groß“, sagte er der „Deutschen Presse-Agentur“. „Aber das kriege ich auch oft zu hören. Die Leute denken immer, ich bin kleiner als ich es bin.“

Seine Begleitung Lena genoss den Augenblick auf dem roten Teppich offenbar einfach nur und lobte ihre Figur: „Sie ist supersüß. Und der Teppich ist fantastisch. Er glitzert einfach extrem. Ich glaube, es ist der schönste Teppich, den ich jemals gesehen habe.“

Mehr News für dich:

Ein bisschen gedulden müssen sich die Fans jetzt aber doch noch, bis „Trolls 3 – Gemeinsam stark“ offiziell in den Kinos anläuft: Erst am 19. Oktober ist es so weit. Dann begibt sich das verliebte Trolls-Paar auf die Suche nach Branchs einstigen Boygroup-Kollegen. Im US-Original spricht übrigens Anna Kendrick die Rolle der Poppy, für Branch wurde Justin Timberlake ins Synchronsprecher-Boot geholt.