Mark Forster teilt nachdenkliche Worte – „2024 war ein Fiebertraum“

Mit Songs wie „Chöre“ und „Au revoir“ sang sich Mark Forster in die Herzen seiner Fans. Immer dabei: Seine freche Brille und seine Cap, die mittlerweile seine Markenzeichen geworden sind. Auch als Coach der Prosieben-Show „The Voice“ machte der Musiker eine gute Figur und verhalf Nachwuchssängern zu stimmlichen Höchstleistungen.

In letzter Zeit wurde es etwas ruhiger um den Sänger. Das Instagram-Profil des 41-Jährigen wurde seltener bespielt, lediglich seine Arena-Tour brachte ihn seinen Fans wieder etwas näher. Kurz vor dem Jahreswechsel reflektiert der Musiker nun über die vergangenen Monate und zeigt sich ungewohnt nachdenklich.

Mark Forster teilt Jahresrückblick

1.1 Millionen Menschen folgen dem Instagram-Profil von Mark Forster. Für gewöhnlich teilt der Sänger hier humorvolle Gedankenfetzen und Einblicke in seinen Berufsalltag. Der aktuelle Post des Prosieben-Stars sieht jedoch etwas anders aus. Forster reflektiert nämlich über das letzte Jahr und teilt eine wilde Mischung an Schnappschüssen aus den vergangenen Monaten.

Das erste Foto der Reihe zeigt den Sänger auf einem Traktor sitzend, das zweite Bild stammt von Forsters Arena-Tour. Der Musiker performt auf der Bühne und scheint voll und ganz in seinem Element zu sein. Es folgen Fotos von Forster in den Bergen, in einem Fahrstuhl stehend, ein Spiegelselfie im Hotelzimmer und Schnappschüsse mit Kollegen und Freunden. Auf dem letzten Selfie wirft der Popstar einen Kuss in die Kamera. Doch die Caption des Beitrages zeigt, dass das Jahr auch für den „The Voice“-Star alles andere als einfach war…

Denn Mark Forster kommentiert die Fotos mit den Worten: „24 war Fiebertraum

Noch nie hat mich ein Jahr so viel gelehrt.“ Was genau der Sänger mit dieser Aussage meint, kann nur vermutet werden. Doch sicherlich musste sich der 41-Jährige im vergangenen Jahr sowohl privat als auch beruflich einigen Herausforderungen stellen.

Doch Forster zeigt sich zuversichtlich und blickt voller Hoffnung ins neue Jahre. Motiviert schreibt er weiter: „Nehme das alles mit in die Zukunft, empfinde grad viel Dankbarkeit das hier für euch sein zu dürfen. Auch wenn mir immer klarer wird, wie merkwürdig es ist, dass ich das sein darf. Jetzt Weihnachten. Dann 25. Wieder alles anders. Hab Bock.“

Worte von Mark Forster rühren Fans

Auch seine Fans zeigen sich freudvoll. Ein Follower kommentiert die Fotos mit den Worten „Mein Lieblingspost“ und ein weiterer Anhänger schreibt „Danke für die ganzen Erinnerungen, die wir dank dir dieses Jahr sammeln durften. Arena Tour und die Open Airs bleiben in Erinnerungen!“ Ob seine Fans im nächsten Jahr auf neue Musik hoffen dürfen, verrät der Sänger aber erstmal nicht.

Mit seinem authentischen Instagram-Beitrag hat Mark Forster seinen Fans sicherlich die letzten Tage des Jahres versüßt. Der Sänger scheint auf jeden Fall optimistisch in die Zukunft zu blicken.