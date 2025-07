Drei Gründe, warum Laura Müller dem Drama SOFORT ein Ende setzen muss

Es wird immer unangenehmer. Was genau Laura Müller in den vergangenen Tagen geritten hat, ist unklar. Klar ist jedoch, so kann es nicht weitergehen. Dass die Frau von Michael Wendler schon immer einen Hang dazu hatte, sich gerne etwas freizügiger zu zeigen, ist nichts Neues. Ist ja auch kein Problem, die 24-Jährige fühlt sich wohl in ihrem Körper, sie kann tun und lassen, was sie will.

Was Laura jedoch in den vergangenen Tagen bei Instagram abzieht, ist an Peinlichkeit kaum noch zu überbieten. Lasziv räkelt sich die zweifache Mama auf hellgrauen Rattanmöbeln. Sie streckt ihre nackten Füße gen Kamera, gewährt tiefe Einblicke in intimste Körperregionen.

Laura Müllers peinliche Peep-Show bei Instagram

Dazu rechnet Laura Müller vor, wie oft sie und Michael Wendler in der Woche Sex haben müssten, um sich nicht zu entfremden (Spoiler: 28 mal, schließlich hat eine Woche sieben Tage – Rechnung Laura), berichtet, dass sie nicht billig sei, da ja ihre Preise bei Only-Fans steigen würden und massiert gar einen Mann mit sichtbarer Beule in der Hose.

Es reicht. Es reicht wirklich. Und das aus gleich drei Gründen.

Nummer 1: Bislang beschränkten sich Müllers erotische Aktivitäten auf „Only Fans“. Klar, sie hat schon immer ab und an ein bisschen Werbung auf Instagram gemacht. Viel Erotik gab es da jedoch nicht. Wirklich explizit wurde es nur hinter der Bezahlschranke. Jetzt also frei einsehbar für alle und jeden. Und gerade da liegt das Problem. Es wirkt einfach nur billig!

++ RTL reagiert auf Laura Müllers peinliche Pornoshow: „Unangenehm“ ++

Nummer 2: Laura Müller hat zwei Kinder. Klar, Rome-Aston und Ocean-Amor wollen versorgt werden. Und irgendwie müssen die Ralph-Lauren-Kinderklamotten ja finanziert werden. Aber will sie wirklich, dass ihre Kids irgendwann erfahren, wie oft sich Mama und Papa wöchentlich dem Bettsport hingegeben haben?

Nummer 3: Es ist einfach nur peinlich. Was Laura macht, ist billigster Schmuddel-Schmutz, den man eher im Nachtprogramm gewisser TV-Sender erwarten würde. Dabei hat sie doch schon gezeigt, dass mehr in ihr steckt. Vielleicht sollte sie sich einfach nochmal die alten „Let’s Dance“-Bilder anschauen. Nur so als Inspiration.