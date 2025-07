Von wegen Schalke-Abgang! Profi schiebt Gerüchten den Riegel vor

Beim FC Schalke 04 ist es nach anfänglichem Transfer-Trubel ein wenig Ruhe eingekehrt. Die S04-Bosse fokussieren sich derzeit auf Abgänge. Der Knappen-Kader soll und muss ausgedünnt werden, um neue Spieler ranzuholen zu können. Frank Baumann und Co. sind auf Abgänge angewiesen.

Neben den bekannten Abgangskandidaten wie Henning Matriciani oder Bryan Lasme ist zuletzt auch Ron Schallenberg mit einem Wechsel in Verbindung gesetzt worden. Die Schalke-Bosse sollen bereit sein, den Defensiv-Akteur abzugeben.

Schallenberg möchte auf Schalke bleiben

Vor zwei Jahren kam Schallenberg als einer der besten „Sechser“ der zweiten Bundesliga. Beim SC Paderborn war der Mittelfeldspieler lange Kapitän, auf Schalke sollte er zu einer Säule des „neuen Schalkes“ werden. Doch den Erwartungen wurde er nicht gerecht – auch, weil er über große Teile seiner S04-Zeit auf einer ihm fremden Position spielen musste.

Sein Vertrag läuft noch bis 2026. In diesem Sommer bietet sich für S04 also die letzte Gelegenheit, noch eine gewisse Ablöse zu generieren. Dazu passt er wohl nicht zu einhundert Prozent in das System von Miron Muslic. Muss Schallenberg also in diesem Sommer wieder gehen?

Er selbst denkt aber überhaupt nicht an einen Wechsel. „Ich fühle mich auf Schalke sehr wohl und identifiziere mich auch total mit dem Verein“, so Schallenberg gegenüber den „Ruhr Nachrichten„. Ein Abschied steht für ihn offenbar nicht zur Debatte.

Schallenberg erneut im Mannschaftsrat

Muslic setzt jedoch vorerst weiter auf Schallenberg. Im Trainingslager berief der S04-Coach ihn in den Mannschaftsrat. Schon in der letzten Saison gehörte er diesem Spielerverbund an. Dieser Schritt unterstreicht, dass Muslic ihn durchaus als wichtigen Akteur ansieht. Und doch möchten die Knappen im Mittelfeld noch einmal nachrüsten, ein Unterschiedsspieler für die Zentrale soll kommen.

Schallenberg nimmt dies allerdings locker. „Ich habe in meiner Karriere immer Konkurrenz gehabt und mich durchgesetzt. Ich bin da komplett entspannt, weil ich schon länger dabei bin und mich deshalb nicht verrückt machen lasse“, so der S04-Star.