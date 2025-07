Schalke-Juwel packt über Umgang von Muslic aus – Fans horchen sofort auf

Schon vor seinem Amtsantritt ist viel über die Art von Miron Muslic gespielt worden. Auf dem Platz und an der Seitenlinie sei er enorm aktiv, sehr energisch. Ansonsten sei er sehr bedacht, ruhig und nahbar. Dies bestätigt er in seinen ersten Wochen auf Schalke.

Er scheint sowohl bei den Fans als auch bei der Mannschaft gut anzukommen. Ein Juwel scheint derzeit enorm von der Ankunft Muslics zu profitieren: Vitalie Becker ist auf dem Vormarsch. Nun spricht das Schalke-Juwel über seinen neuen Coach.

Schalke-Coach Muslic mit „sehr guter Mischung“

Noch vor wenigen Wochen war Becker auf dem Weg zum SV Ried, der 20-Jährige sollte verliehen werden. Doch Muslic stoppte dies und legte als eine seiner ersten Amtshandlungen ein Veto ein. Bis dato scheint sich dies auszuzahlen, denn der Linksverteidiger spielt eine ganz starke Vorbereitung und hat derzeit einen Stammplatz bei S04 inne.

Die Chemie zwischen Becker und Muslic scheint zu stimmen. Das bestätigt der Youngster in einem Gespräch mit den Vereinsmedien. „Wir bekommen viel Input, auch für den Kopf. Mir hilft das, um mein Spiel weiter zu verbessern. Ich bin noch jung und habe definitiv noch Entwicklungspotenzial. Daher bin ich dankbar für jedes Feedback aus dem Trainerteam“, so Becker über die ersten Wochen unter Muslic und Co.

++ Schalke-Juwel begeistert die Fans – steht der Durchbruch kurz bevor? ++

„Ich mag es, wenn ein Coach seine Mannschaft emotional mitnimmt, die Ansprache in gewissen Aktionen auch mal laut und deutlich ist. Wenn eine Aktion gut war, gibt es Lob. Aber es gibt auch Feedback, wenn etwas mal nicht so verlaufen ist, wie es eigentlich hätte laufen sollen. In meinen Augen ist das eine sehr gute Mischung“, ergänzte Becker, der in der vergangenen Saison mit einer schweren Verletzung zu kämpfen hatte.

Wird Becker zum X-Faktor für Königsblau?

Schon in der Jugend zählte der 20-Jährige zu den besten Akteuren seines Jahrgangs – deutschlandweit. Seine großen Stärken: Seine Technik, sein unglaublicher linker Fuß und seine Standards. Dies stellte er schon in der laufenden Vorbereitung unter Beweis. Er hat sich vorerst gegen Anton Donkor durchgesetzt, dürfte derzeit starten.

Weitere News:

Sollte er fit bleiben, könnte er in der anstehenden Saison eine wichtige Rolle in dem neuen S04-System übernehmen. Dazu könnte er auch mit seinen Standards für Gefahr sorgen. Er ist einer der Gewinner der Vorbereitung – daran hat Muslic einen großen Anteil. Der neue Coach wollte Becker unbedingt behalten, fördert und fordert ihn.