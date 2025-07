Red Bull setzt in der Formel 1 alles auf eine Karte – entscheidet DAS über den Verstappen-Abgang?

Die Zukunft von Max Verstappen ist in der Formel 1 das derzeit meistdiskutierte Thema. Durch den Red-Bull-Rauswurf von Christian Horner hat die Gerüchteküche neuen Aufwind erhalten. Ein Verbleib des viermaligen Weltmeisters ist nun zwar wahrscheinlicher, aber nicht in Stein gemeißelt.

Seine Zukunft dürfte Verstappen auch maßgeblich davon abhängig machen, in welche Richtung Red Bull in der Formel 1 in den kommenden Wochen steuert. Einen Schlüsselmoment könnte es in Spa geben.

Formel 1: Red Bull bringt Upgrades

Der Brause-Rennstall setzt alles auf eine Karte. Zum nächsten Rennen in Spa bringt das Team ein großes Upgrade am Auto mit, wie „Auto, Motor, Sport“ berichtet. Es handle sich dabei um ein großes Aerodynamik-Paket, welches den Wagen noch berechenbarer machen und das Arbeitsfenster vergrößern soll.

Damit, so die Hoffnung, kann Verstappen dann hoffentlich wieder um Siege mitfahren. Seine Qualifikation in Silverstone hatte ja ohnehin schon gezeigt, dass der Niederländer (auf eine Runde) in der Formel 1 oben mithalten kann. Mit dem Regen im Rennen war dann wegen des aggressiven Set-Ups alles dahin. Mit den neuen Upgrades braucht man hoffentlich keine aggressiven Set-Ups mehr.

Verstappen braucht Hoffnung

Das wäre auch wichtig, um Verstappen bei Laune zu halten. „Wir müssen Max zeigen, dass es Licht am Ende des Tunnels gibt“, formulierte es Helmut Marko. Bedeutet: Er muss sehen, dass die Entwicklung in die richtige Richtung geht, dass das Auto besser wird, dass sich der Abstand zur Spitze verringert.

Noch mehr Nachrichten gibt es hier:

Denn nur dann kann man sich ganz sicher sein, dass Verstappen auch im kommenden Jahr für Red Bull fährt. Geht das allerdings schief, könnte auch der Niederländer zu dem Schluss kommen, dass ein Tapetenwechsel womöglich die bessere Alternative ist.

Formel 1: Mercedes-Flirt bleibt heiß

Und mit Mercedes steht ein interessierter Abnehmer schon lange bereit. Der Flirt zwischen Toto Wolff und dem Red-Bull-Star bleibt heiß – und erhielt durch ein angebliches Treffen auf Sardinien zusätzlich Aufwind (hier mehr dazu lesen). All das kann Red Bull wohl in Zukunft nur verhindern, wenn das neue Aero-Update sitzt und Wirkung zeigt.