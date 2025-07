Plötzlich ist das Postbank-Konto leer – mit diesem Klick ist alles aus

Du bist Kunde der Postbank? Dann solltest du jetzt besonders vorsichtig sein! Aktuell ist eine E-Mail mit dem Betreff „Wichtige Mitteilung“ im Umlauf, die dir zum Verhängnis wird. Geschrieben steht dort: „Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Ihre Kontoinformationen sind unvollständig. Bitte aktualisieren Sie Ihre Daten innerhalb von 5 Werktagen.“

Mache man das nicht, droht laut Mail eine Sperrung des Kontos. Doch Kunden sollten auf keinen Fall auf den beigefügten Link klicken. Denn sonst kann es böse enden und dein Geld ist weg.

Postbank-Kunden aufgepasst!

Bei der E-Mail handelt es sich nämlich um einen Betrug. Dass dem so ist, erkenne man gleich an mehreren Indizien. „Insbesondere die Aufmachung und der Inhalt der Mail sind sehr spärlich gestaltet. Das Logo ist vergleichsweise klein und es fehlt inhaltlich an einer ausführlicheren Ausführung des Problems“, schreibt die Verbraucherzentrale.

Doch das ist längst nicht alles. Den Betrug erkennen Kunden der Postbank zusätzlich an der unpersönlichen Anrede („Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde“), der unseriösen Absendeadresse, dem Link in der Mail, und an der Drohung einer Kontosperrung. Doch was solltest du in diesem Fall machen?

So solltest du jetzt reagieren

Die Verbraucherzentrale empfiehlt betroffenen Postbank-Kunden, die E-Mail unbeantwortet in den Spam-Ordner zu verschieben. Zudem solle man sich bei der offiziellen Website oder in der App prüfen, ob es ähnliche Aufforderungen gibt.

Dadurch kannst du dir als Kunde der Postbank ersparen, dass jemand mit deinen persönlichen Daten an dein Geld gelangt und dein Konto plündert.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.