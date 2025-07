Postbank schaut sich genau an, was Kunden machen – jetzt herrscht Gewissheit

Für viele Menschen sind Geldangelegenheiten heilig. Kein Wunder, dass immer mehr die Angebote der Banken wie Sparkasse, ING und Postbank vergleichen.

Dabei boomt das Online-Banking immer mehr – und das hat auch die Postbank nun für sich herausgefunden. Aus einer aktuellen Umfrage geht jetzt nämlich hervor, dass viele Deutsche ihre Bankgeschäfte auf ihrem Handy abwickeln.

Postbank-Kunden mögen es mobil

Die Umfrage der Postbank, die der Nachrichtenagentur „AFP“ vorliegt, zeigt ganz eindeutig, dass das Online-Banking nicht mehr wegzudenken ist. So nutzen nämlich 54,6 Prozent hauptsächlich Apps und immerhin 19,6 Prozent gelegentlich. 18,3 Prozent der Befragten haben hingegen gar kein Interesse an Banking-Apps. Doch woran liegt das?

„Erstaunlich viele Menschen schließen den Gebrauch einer Banking-App aus, ohne sie je ausprobiert zu haben. Sicherheitsbedenken sind dabei das größte Hindernis“, erklärt Thomas Brosch, Leiter Digitalvertrieb der Postbank. Geld via Smartphone zu überweisen sei dabei aber ebenso sicher wie am PC zu Hause. Menschen unter 45 Jahren haben diese Bedenken nicht und verwenden Banking-Apps besonders häufig. In Zahlen ausgedrückt heißt das: 89,8 Prozent der 25- bis 34-Jährigen nutzen diese hauptsächlich oder gelegentlich.

Abgesehen vom Online-Banking ist auch das Bargeld noch gern gesehen. 64 Prozent der Befragten versorgen sich über einen Automaten in ihrem Alltag mit Geld. Aber auch das Geldabheben an der Kasse kommt nicht zu kurz – hier sind es 14,4 Prozent, die ihr Geld in erster Linie beim Einkaufen an der Ladenkasse abheben. Nur 9,7 Prozent können laut der Umfrage komplett auf Bargeld verzichten.