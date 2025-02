Sorge um Lena Meyer-Landrut: Fans beunruhigt

Wo ist Lena Meyer-Landrut? Diese Frage stellen sich ihre Fans aktuell zur Genüge und machen sich bereits große Sorgen. Denn von der Sängerin, die 2010 in Oslo den legendären ersten Platz beim Eurovision Song Context (ESC) belegte und seither auch über die deutschen Grenzen hinaus einen Bekanntheitsgrad erlangte, hat man länger nichts gehört.

Weder auf Social Media noch im TV gab es zuletzt ein Lebenszeichen von der Sängerin. Was ist also los bei Lena Meyer-Landrut?

Wo ist eigentlich Lena Meyer-Landrut?

Ihren letzten Instagram-Post tätigte die gebürtige Hannoveranerin im Juli 2024, damals schrieb sie: „Gestern ging’s in Plauen weiter, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie froh ich bin, wieder für euch da zu sein und mit euch zu feiern.“ Der Auftritt in Plauen war der erste nach einer gesundheitlichen Pause, die die 33-Jährige spontan während ihrer „Live Tour 24“ einlegen musste.

Doch viele weitere Konzerte sollten nicht mehr folgen. Denn Lena sagte schließlich auch die restlichen Tour-Auftritte ab. An ihre Fans gerichtet ließ sie im vergangenen Jahr verlauten: „Es bricht mir das Herz und ich wünschte so sehr, dass ich das hier nicht aufnehmen müsste. Aber wie ihr vielleicht im Slide vorher schon gesehen habt, muss ich auch die restlichen Shows aus gesundheitlichen Gründen in diesem Jahr absagen.“

Was Lena genau fehlte, ließ sie ihre Fans nicht wissen. Seither wurde kein neuer Termin für ihre Tour festgelegt, falls die überhaupt noch nachgeholt wird.

An ihre allererste Tour nach ihrem Durchbruch hatte die Sängerin allerdings keine so guten Erinnerungen. Zumindest, was ihre Gefühlslage betraf. In einem früheren Interview mit Apple Music verriet sie dazu:

„Ich habe ein kleines Trauma mitgenommen bei meiner allerersten Tour. Das werde ich nicht los, egal, wie viel ich mich darüber austausche oder wie viel Feedback ich kriege.“ Dabei bezog sie sich auf die anschließende Berichterstattung, Ticketverkäufe und Bewertungen ihrer Auftritte. „Das hat sich wirklich in mein Gehirn eingebrannt. Das ist sehr, sehr schlimm für mich.“

Ist das Thema Tour also noch immer ein schmerzliches für sie?

Lena Meyer-Landrut: Kein „The Voice Kids“

Fest steht aktuell: Es ist ruhig geworden um den einst von Stefan Raab entdeckten Star. Auch auf Tik Tok ist seit Juni 2024 nichts mehr von Lena zu hören gewesen.

Am 21. Februar startete die neue Staffel der Castingsendung „The Voice Kids“ bei Sat.1, in der Lena Meyer-Landrut noch im vergangenen Jahr zusammen mit Alvaro Soler und Wincent Weiss in der Jury saß. In diesem Jahr ist sie kein Teil mehr von „The Voice Kids“. Stattdessen sitzen nun Stefanie Kloß, Wincent Weiss, Aylva und Clueso auf den Juryplätzen.

Einige ihrer Fans wissen nicht mehr weiter und machen sich Sorgen um ihren geliebten Star. Auf Instagram stehen unter einem alten Post Kommentare wie:

„Wir hoffen, es geht Dir gut? Wir vermissen Dich auch. Und nicht vergessen Du bist toll.“

„Wo bist du? I miss you.“

„Du hast mir heute bei Stefan Raab gefehlt. Du bist ein wichtiger Teil vom ESC und ich hoffe, wir sehen dich bald live.“

Reagiert hat Lena nicht auf diese Kommentare. Und auch auf Nachfrage dieser Redaktion bei Lenas Management, wann ihre Fans wieder etwas von ihr zu sehen oder hören bekommen, kam bislang keine Antwort.

Lena Meyer-Landruts Rückzug bleibt also weiterhin ein großes Rätsel.