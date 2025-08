Bittere Nachrichten für „Sex and the City“-Fans – Sarah Jessica Parker verkündet es

„Sex and the City“ war mehr als nur eine Serie – es war ein Lebensgefühl. Über Jahrzehnte hinweg begleitete sie Frauen weltweit durch Liebeskrisen, Karrierefragen und Freundschaftsdramen. Im Zentrum: Carrie Bradshaw, Kolumnistin mit großem Herzen, noch größerem Schuhschrank und einer Vorliebe für Cosmopolitans. Später ging es dann mit dem Spin-off „And Just Like That…“ weiter.

Doch jetzt ist Schluss: Nach 27 Jahren endet die Geschichte rund um Carrie und ihre Freundinnen.

“Sex and the City”-Star verkündet Serien-Aus

Sarah Jessica Parker verkündete auf Instagram das Aus der Erfolgsserie. Nach dem Finale der dritten Staffel vom Spin-off „And Just Like That…“ heißt es endgültig Abschied nehmen. „Carrie Bradshaw beherrscht meinen beruflichen Herzschlag seit 27 Jahren. Ich glaube, ich habe sie am meisten geliebt“, schreibt Parker emotional.

Ab sofort sind die beiden letzten Folgen auf Amazon Prime verfügbar. Für Parker war die Rolle mehr als nur ein Job. Mit ihr sei sie „älter“ und „weiser geworden“, habe schlechte und gute Entscheidungen getroffen – und ihre große Liebe gefunden.

“Sex and the City”: Was bleibt vom Mythos?

Die legendären Outfits aus „Sex and the City“ und „And Just Like That…“ verschwinden jedoch nicht. Parker und die Produktionsfirma bewahren viele davon auf. Doch das Bradshaw-Apartment bleibt nun leer. Miranda (Cynthia Nixon) und Charlotte (Kristin Davis) sagen ebenfalls Lebewohl. Samantha kam im Spin-off nur für einen kurzen, kostspieligen Gastauftritt zurück.

Produzent Michael Patrick King erklärte, es sei der richtige Zeitpunkt für das Ende. Kritiker bemängelten die fehlende Leichtigkeit der Neuauflage. Vieles von dem, was „Sex and the City“ einst ausmachte, sei verloren gegangen.

Die Quoten sprachen zuletzt eine klare Sprache: Nur noch 429.000 Zuschauer sahen in den USA zu. Doch Carrie Bradshaw bleibt unvergessen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.