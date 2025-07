„Netflix“-Hit bekommt dritte Staffel – Regisseur verkündet es höchstpersönlich

Der Serien-Hit „Wednesday“ wird fortgesetzt! Regisseur Tim Burton (66) machte dies gegenüber „The Hollywood Reporter“ publik: „Noch bevor die zweite Staffel der beliebten Netflix-Serie überhaupt ausgestrahlt wurde, bestätigte Regisseur Tim Burton jetzt offiziell, dass es auch eine dritte Staffel geben wird.“

Die zweite Staffel startet am 6. August 2025 mit dem ersten Teil, der zweite folgt am 3. September 2025. Fans können sich auf düstere Abenteuer und neue Geheimnisse freuen. Im Cast stehen jedoch zwei Ausstiege bevor, was für Überraschungen sorgen könnte.

Neue Pläne bei Netflix

Showrunner Alfred Gough und Miles Millar wollen die Serie „Wednesday“ langfristig etablieren. Sie erklärten: „Sie hoffen, dass ‚Wednesday‘ während der gesamten Nevermore-Zeit dabei bleibt, die auf sieben Jahre und damit auf sieben Staffeln angelegt ist.“ Ein Spin-off sei ebenfalls im Gespräch.

Das „Addams Family“-Universum bietet viele Figuren für eigene Geschichten. Obwohl noch keine Details bekannt sind, könnte Netflix die düstere Welt rund um Nevermore Academy vielfältig erweitern und das Serienuniversum noch erfolgreicher machen.

Netflix-Erfolg mit Jenna Ortega

„Wednesday“ wurde seit dem Start 2022 zum weltweiten Hit und machte Hauptdarstellerin Jenna Ortega (22) zum Superstar. Ihre Darstellung der eigenwilligen, aber liebenswerten Wednesday Addams begeistert Kritiker und Zuschauer gleichermaßen. Netflix sieht in ihr ein Zugpferd für weitere Staffeln.

Regisseur Tim Burton brachte mit seinem unverwechselbaren Stil Grusel, Humor und Spannung perfekt zusammen. Fans hoffen, dass ein Spin-off denselben Charme einfängt. Der Start der zweiten Staffel ist daher der nächste große Meilenstein.

Jetzt heißt es aber erst mal: Den Start der zweiten Staffel abwarten. Und Netflix hat mit der Bestätigung der dritten Staffel die Vorfreude bereits spürbar gesteigert.

