Netflix-Hit „Stranger Things“ geht in die finale Runde – „Ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper“

Der Streamingdienst Netflix hat im Laufe der vergangenen Jahre zahlreiche Serien-Hits produziert. Zu den beliebtesten Formaten gehört ohne Frage „Stranger Things“. Die Serie mit Millie Bobby Brown sorgte weltweit für Begeisterung und umfasst aktuell noch vier Staffeln.

Gebannt warten die Fans der Serie auf die letzte und finale Staffel von „Stranger Things“. Nun sorgt der Streamingdienst für Gewissheit und gibt bekannt, wann Staffel fünf erscheinen wird. Und auch ein Trailer wird mit der Welt geteilt. Die Resonanz auf die ersten Bilder fällt dabei eindeutig aus.

Finale Staffel von „Stranger Things“ kommt noch dieses Jahr

Das Ende der vierten Staffel hielt die Zuschauer in Atem. Was wird denn nun aus Eleven und ihren Freunden in Hawkins? Auf diese Frage gibt es schon bald eine Antwort. Wie Netflix selbst bekanntgibt, wird die letzte Staffel in drei Teile aufgeteilt. Zwei davon werden noch in diesem Jahr veröffentlicht.

„Stranger Things“: Fans mit deutlichem Fazit

Der Trailer der letzten Staffel von „Stranger Things“ wird innerhalb weniger Stunden tausendfach angeschaut. Dabei wird deutlich, wie groß die Vorfreude auf das große Finale ist:

„Ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper. Dies ist die beste Serie der letzten Jahre und das mit Abstand.“

„Die letzte Staffel wird so unfassbar krass werden. Bisher hat sich jede Staffel gesteigert, obwohl man dachte, es geht nicht mehr. Bin sowas von gehyped.“

„Ich bin so unfassbar gehyped. Es gibt fast keine Serie, die von Staffel zu Staffel besser wird. Mal schauen, ob Staffel 4 getoppt werden kann. Hab so Bock.“

„Ich kann’s kaum erwarten, würde am liebsten gleich alles anschauen.“

Die fünfte Staffel von „Stranger Things“ wird bei Netflix in mehreren Etappen veröffentlicht. Teil eins startet am 27. November 2025, Teil zwei folgt am 26. Dezember 2025. Teil drei, das große Finale, erscheint am 1. Januar 2026.