„Good Luck Guys“: Joyn verkündet es! DIESE Stars sind in der 3. Staffel dabei

Das Reality-Format „Good Luck Guys“ geht ab dem 31. Juli 2025 bei Joyn in die nächste Runde! Zwölf neue Kandidaten wagen sich in Staffel drei wieder an den gefürchteten Lost Beach in Thailand.

Dort warten nicht nur körperliche Herausforderungen, sondern auch emotionale Duelle und überraschende Wiedersehen.

„Good Luck Guys“: Die 3. Staffel bringt Änderungen mit sich

Die Realitystars treten in Zweierteams an und kämpfen ganz ohne jeden Luxus, Handy oder Social Media um ein sattes Preisgeld von 20.000 Euro. Dafür sind viel mehr ihre Nervenstärke und ihr Biss gefragt!

Außerdem werden die „Good Luck Guys“-Zuschauer schnell neue Spielregeln erkennen. Ganz neu in diesem Jahr ist die berüchtigte „Black Pearl“.

Wer sie besitzt, bekommt Vorteile wie doppelte Stimmen oder Schutz vor dem Rauswurf. Dennoch wird man zur direkten Zielscheibe der Konkurrenten. Eine Trophäe, die das Format gehörig aufmischen dürfte.

SIE zieht es nach Thailand

Doch welche Realitystars gehören laut der offiziellen Pressemitteilung von Joyn überhaupt zum Cast der 3. Staffel von „Good Luck Guys“ dazu? Hier ein Überblick über die einzelnen Kandidaten:

Gabriela Alves Rodriguez (27, zuletzt bei „Perfect Match“)

Germain Wolf (30, bekannt durch „Temptation Island“)

Jessica Hnatyk (27, bekannt durch „Are You The One?“)

Anna Iffländer (28, bekannt durch diverse Reality-TV- und Dating-Formate)

Mischa Mayer (29, bekannt durch „Promi Big Brother“)

Lina Westphal (25, bekannt durch „Are You The One?“)

Noah Bibble (24, bekannt durch „Kampf der Realitystars“)

Julius Tkatschenko (26, bekannt durch „Temptation Island“)

Ceyda Kaya (23, bekannt durch „GNTM“)

Tim Kühnel (28, bekannt durch „Love Island“)

Tamara Hitz (22, bekannt durch „GNTM“)

Fabio Knez (31, bekannt durch das „RTL-Dschungelcamp“)

Die 3. Staffel von „Good Luck Guys“ erscheint ab dem 31. Juli exklusiv auf Joyn. Jeden Donnerstag werden zwei neue Folgen veröffentlicht. Es wird sicherlich wild, emotional und garantiert nicht langweilig.