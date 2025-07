Bittere Pille für Danni Büchner: RTL2 macht‘s öffentlich

Es sind keine guten Nachrichten für Danni Büchner. Der RTLZwei-Star, der durch die Auswanderer-Doku „Goodbye-Deutschland“ bekannt wurde, muss eine Niederlage hinnehmen.

Ihr RTLZwei-Format „Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen“ wird nicht wie geplant bis zum offiziellen Ausstrahlungstag beim Sender zu sehen sein, sondern im Programm vorgezogen. Und das auf einem späteren Sendeplatz.

Gegenüber dieser Redaktion bestätigt ein Sendersprecher: „Wir haben uns entschlossen, die beiden noch verbleibenden Folgen von „Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen“ an einem Abend auszustrahlen. Zusammen mit einer Doppelfolge „Oksana & Family – Alles auf Anfang“ bieten wir jetzt am 24. Juli einen Familienabend in Extralänge.“

Bittere Nachricht für Danni Büchner

Danni Büchners letzte beiden Folgen der aktuellen Staffel werden also schon diesen Donnerstag im Doppelpack gezeigt – und das zu später Stunde ab 22.15 Uhr.

+++ Danni Büchner völlig verändert – „Kein typischer Tag“ +++

Die genauen Gründe gab RTLZwei zwar nicht bekannt, doch schaut man sich die letzten Quoten an, kann man nur erahnen, woran es liegt. Lediglich 2,1 und 2,0 Prozent holte der Sender laut „DWDL“ mit Danni Büchner bei den 14- bis 49-Jährigen in den ersten beiden Episoden. Insgesamt sahen zuletzt nur eine viertel Million Menschen zu. Deutlich zu wenig (hier gibt’s noch mal alle Infos zu den Quoten>>>).

Die Mallorca-Auswanderin selbst hat sich noch nicht zu der Programmänderung geäußert und preist stattdessen die Final-Folgen im Netz an. Die Fünffachmutter macht darin am Donnerstag (24. Juli) mit ihrer Mutter Rosi die Reeperbahn in Hamburg unsicher und feiert dort gebührend deren 69. Geburtstag. Ein Besuch in der Bar von Dragqueen Olivia Jones steht ebenfalls auf dem Programm.

Sieben Jahre nach dem Tod von Danni Büchners Mann Jens hat sie noch einige Momente, die sie emotional sehr mitnehmen. Was die Auswanderin über den Ballermann-Star nach all den Jahren zu sagen hat, kannst du hier lesen >>>