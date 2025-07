„Goodbye Deutschland“-Star Danni Büchner: „Jens wird immer ein Teil von mir sein“

Es war die ganz große Liebe. Als Danni Büchner ihren späteren Mann Jens im Juni 2015 bei einem Stadtfest in Delmenhorst kennenlernte, konnte sie wohl nicht ahnen, dass der Mann mit dem sympathischen Lächeln ihre große Liebe werden würde. Eine Liebe, die tragisch enden sollte.

Am 17. November 2018 verstarb der Mallorca-Star im Universitätskrankenhaus Son Espases an den Folgen seiner Lungenkrebserkrankung. Jens Büchner wurde nur 49 Jahre alt. Vergessen wurde er jedoch nie. Auch heute, knapp sieben Jahre später, ist er ein fester Bestandteil von Danni Büchners Leben, wie sie uns im Interview berichtet.

Jens Büchner ist noch immer Teil von Danni Büchners Leben

„Jens wird immer ein Teil von mir sein. Ich rede oft mit ihm – innerlich. Wenn’s mir schlecht geht oder wenn ich stolz bin, dann denk ich: „Siehst du, Jens – ich schaff das.“ Er ist nicht mehr hier, aber er geht irgendwie trotzdem mit“, sagt Danni.

++ Danni Büchner rechnet knallhart ab – „Mag viele nicht“ ++

Mittlerweile ist sie aber wieder 0ffen für eine neue Liebe. Eine Liebe, für die sie sogar eine Rückkehr nach Deutschland in Betracht ziehen würde. Auf die Frage hin, was passieren müsste, dass sie wieder nach Deutschland zurückkehre, antwortete Danni: „Das müsste schon ein richtig guter Grund sein. Oder ein richtig gutaussehender Mann. (lacht) Nein, im Ernst: Ich mag Deutschland, aber Mallorca ist mein Zuhause geworden. Ich habe hier meinen Alltag, meine Freunde, meine Erinnerungen. Hier scheint fast immer die Sonne und wenn ich an unserem neuen Pool liege, denke ich mir nur so: Alles richtig gemacht!“

Derzeit jedoch, so verrät Danni, gibt es noch keinen neuen Mann in ihrem Leben. „Ich bin Single. Ich habe gedatet, klar. Aber sehr diskret.“

Am 10. Juli 2025 starten die neuen Folgen von „Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen“ bei RTL Zwei. Stets um 21.15 Uhr im TV oder bereits vorab bei RTL Plus. Das ganze Interview von Danni kannst du hier nachlesen.