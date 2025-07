Nach TV-Doku von Danni Büchner geht die bittere Nachricht um

In der TV-Welt ist Daniela „Danni“ Büchner längst ein bekanntes Gesicht. Anfang des Jahres überraschte die fünffache Mutter mit einer TV-Richtungsänderung. Nach vielen Jahren bei „Goodbye Deutschland“ wechselte die Wahl-Mallorquinerin mit ihrer Familie den Sender.

Sie kehrt Vox den Rücken und ist nun exklusiv bei RTL2 zu sehen. Dort erhält sie mit „Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen“ sogar ihre eigene Soap. Seit letztem Herbst laufen die Kameras bereits mit, doch der Start der zweiten Staffel verlief quotentechnisch holprig.

Danni Büchner: Nach TV-Doku wird es sichtbar

Obwohl der Name Danni Büchner im Reality-TV vielen ein Begriff ist, will der Funke bei den Zuschauern offenbar nicht so recht überspringen. Am Mittwochabend (10. Juli) lief um 21:20 Uhr die erste neue Folge ihrer Familien-Doku. Bitter: Eingeschaltet haben laut dem Medienportal „DWDL“ lediglich 0,27 Millionen Zuschauer. Das entspricht einem Marktanteil von 1,3 Prozent beim Gesamtpublikum.

In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen waren es 80.000 Zuschauer, was einem Anteil von 2,1 Prozent entspricht. Damit blieb die Auftaktfolge deutlich hinter den Erwartungen zurück. Auch danach tat sich der Sender schwer.

RTL2 kämpfte um Einschaltquoten

Zum Vergleich: Direkt im Anschluss zeigte RTL2 zwei ältere Ausgaben von „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ aus dem Jahr 2022. Diese kamen auf ähnlich verhaltene Werte. Die Wiederholung fiel auf 0,8 Prozent Marktanteil zurück. Eine weitere Folge holte schließlich 2,6 Prozent.

Einen kleinen Lichtblick konnte RTL2 dennoch verzeichnen: Die Vorabend-Soap „Berlin – Tag & Nacht“ überzeugte mit einem starken Marktanteil von 6,6 Prozent und hielt damit die Fahne für das Reality-Genre hoch.

Weiter geht es mit der zweiten Folge „Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen“ am nächsten Donnerstag (17. Juli) um 21:20 Uhr auf RTL2 – und natürlich vorab auf RTL+.