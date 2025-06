Camping-Urlaub in Italien beginnt mit Problemen – „Wir brechen jetzt ab“

In der RTL2-Serie „Bella Italia“ werden Menschen begleitet, die ihren Urlaub im Freien genießen möchten. Dafür machen sich die Protagonisten auf den Weg zum Luxuscampingplatz „Marina di Venezia“ an der italienischen Adria.

In der neuen Staffel treffen die RTL2-Zuschauer wieder auf Familie Wenz. Das Paar Bianca und Andre möchten gemeinsam mit ihrer Adoptivtochter ein paar schöne Wochen auf dem Campingplatz verbringen. Doch die Anreise gestaltet sich schwieriger als gedacht.

Camping-Urlauberin hat böse Vorahnung

Am Montagabend (30. Juni) zeigt RTL2 neue Folgen von „Bella Italia“. Dabei gibt es zahlreiche Wiedersehen mit altbekannten Gesichtern. Familie Wenz ist auch wieder mit von der Partie und lässt die Zuschauer an ihrer Anreise teilhaben. Neben der Vorfreude hat aber vor allem Nicole ein wenig Angst, wie sie erzählt.

„Bei so einem heißen Wetter haben wir noch nie aufgebaut. Ich habe richtig Schiss“, so die Protagonistin. Ihre Sorge kommt dabei nicht von ungefähr: Bei den ersten beiden Malen auf dem Campingplatz in Italien gab es immer Komplikationen. Und auch in diesem Urlaub soll die Ankunft nicht reibungslos ablaufen …

Camping-Urlaub startet turbulent

Als Familie Wenz auf dem Luxuscampingplatz „Marina di Venezia“ ankommt, gilt es erst einmal den neun Meter langen Wohnwagen in die Parzelle zu bekommen. Da es sich links und rechts bereits Camper gemütlich gemacht haben, gestaltet sich die Einfahrt als relativ schwierig. Der Platz ist so eng, dass der Wohnwagen beinah gegen andere Autos kracht.

Bei dem Prozedere geraten Bianca und ihr Partner das ein oder andere Mal kurz aneinander. Das Paar holt sich schließlich Hilfe bei einem netten Nachbarn, der sie dann einlenkt. Als der Wohnwagen steht, ist der Stress jedoch schnell vergessen und die Familie macht sich an den Aufbau. Doch sonderlich weit kommen sie damit nicht. „Wir brechen jetzt ab und kühlen uns ab. Dann machen wir mit neuer Kraft weiter“, erklärt Nicole.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Kurz darauf geht es für die Familie dann Richtung Strand, wo sich alle drei direkt in die Fluten stürzen. Nach dem nervenaufreibenden Start möchten die Wenz jetzt wohl nur noch entspannen.

Die neuen Folgen von „Bella Italia – Camping auf Deutsch“ laufen immer montags um 20.15 Uhr im TV-Programm von RTL2 und sind sieben Tage vorab auf RTL+ verfügbar.