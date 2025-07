ARD: Mega-News nach Elferdrama bei der Frauen-EM

Die Frauen-EM geht in die heiße Phase. Die Viertelfinals sind gestartet, auch Deutschland ist noch mit von der Partie. ARD und ZDF, die die Frauen-EM übertragen, hoffen auf einen tiefen Turnierlauf der Mannschaft von Christian Wück.

Denn die Spiele der deutschen Mannschaft sind traditionellerweise mit einer hohen Einschaltquote verbunden. Doch abseits der DFB-Elf kann die ARD nun einen großen Erfolg vermelden. Dieses Spektakel sorgt für krasse Zahlen.

ARD: Millionenpublikum bei Schweden – England

Es war ein echter Krimi am späten Donnerstagabend (17. Juli) zwischen Schweden und England. Lange sah es danach aus, als würde der deutsche Gruppengegner aus Skandinavien ins Halbfinale einziehen, doch die Engländerinnen holten ein 0:2 per Doppelschlag in der Schlussphase noch auf. Nach 120 Minuten ging es schließlich ins Elfmeterschießen, das England für sich entscheiden konnte.

Das Drama mit insgesamt 14 Elfmeterschützen sorgte auch bei den Zuschauern für reges Interesse. Durchschnittlich 4,95 Millionen Zuschauer haben die Partie der beiden Nationen verfolgt – neuer Rekord für ein Spiel ohne deutsche Beteiligung bei der diesjährigen Frauen-EM. Der Marktanteil lag bei 28,4 Prozent. Beim Viertelfinale zwischen Norwegen und Italien Tags zuvor waren es rund 700.000 Zuschauer weniger gewesen.

Besonders junge Zielgruppe wurde erreicht

Beachtlich: Besonders die Zielgruppe zwischen 14 und 49 erreichte die ARD am Donnerstagabend mit dem Duell zwischen Schweden und England. Rund 960.000 Zuschauer sahen sich die Partie in dieser Zielgruppe an.

Übertroffen wurde diese Zahlen indes nur vom ZDF. Dort lief eine Wiederholung des „Erzgebirgekrimis“, der dem zweiten deutschen Fernsehen rund 5,49 Millionen Zuschauer einbrachte. Wenn Deutschland am Samstagabend (19. Juli) gegen Frankreich zum Einsatz kommt, dürfte dieser Wert allerdings noch einmal getoppt werden.