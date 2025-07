Tochter will Danni Büchner verkuppeln und kassiert klare Worte

Flirten? Fehlanzeige! Seit dem Tod ihres Mannes Jens Büchner (†49) und der holprigen Romanze mit Schlagersänger Ennesto Monté (50) herrscht bei Danni Büchner (47) totale Funkstille in Sachen Liebe. Doch Tochter Jada (20) hat genug von Mama-Solo, und will das ändern.

Die toughe Jura-Studentin hat einen Plan: Mama Danni soll auf ein Dating-Portal! Mit Profil, Fotos und allem Drum und Dran. Doch da hat sie die Rechnung ohne ihre Mutter gemacht.

Danni Büchner auf Männer-Diät

Kaum stellt Jada die ersten Fragen á la „Größe? Hobbys? Lieblingsessen?“, ist Danni schon im Rückwärtsgang. „Das verrate ich dir alles nicht, denn ich suche keine Beziehung!“, knallt sie ihr in der RTL2-Sendung „Diese Büchners“ entgegen. Romantik per App? Für Danni ein absolutes No-Go. „Ich finde das so unromantisch“, sagt sie mit verkniffenem Gesicht. Da helfen auch keine flapsigen Sprüche von Jada mehr.

Nach ein paar vergeblichen Versuchen schmeißt sie genervt hin: „Ich glaube, das müssen wir ihr überlassen. Wir Kinder können da nicht viel machen.“ Schade eigentlich, denn Jada hätte sich über eine neue Liebe an Dannis Seite gefreut. Nicht nur aus Sorge um Mama, sondern auch mit Blick in die Zukunft. Denn: Jada ist selbst verliebt, fest vergeben und denkt nun laut über den nächsten Schritt nach.

Nur einen Tag vor dem geplanten Familienurlaub in die Türkei lässt sie die Bombe platzen: Sie will ausziehen! Raus aus dem Büchner-Haus, rein ins eigene Leben. Danni fällt fast das Urlaubsgetränk aus der Hand. „Eine zieht nach Deutschland, die andere will jetzt auch weg. Natürlich habe ich was dagegen!“, meckert die Wahl-Mallorquinerin.

