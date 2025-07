„Goodbye Deutschland“ zeigt Sondersendung – der Grund ist traurig

Es war ein Schock für alle Fans von „Goodbye Deutschland“: Anke „Hasi“ Leithäuser ist im Alter von nur 58 Jahren gestorben. Die traurige Nachricht verbreitete sich am 1. Juli und hinterließ eine erschütterte Community. Hasi war bekannt für ihre offene Art und verlor den Kampf gegen eine schwere Krankheit in Italien.

Vox würdigt die Kult-Auswanderin nun mit einer emotionalen Sondersendung. „Mit großer Traurigkeit nehmen wir Abschied von einer ganz besonderen Auswanderin. Hasi hat viele Jahre mit Herz, Humor und Lebensfreude die Zuschauer von ‚Goodbye Deutschland‘ begeistert“, heißt es in einem Statement auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Sendung.

Vox zeigt Sondersendung für „Goodbye Deutschland“-Star

Seit 2008 verfolgen Millionen von Zuschauern Hasis Abenteuer am Gardasee. Gemeinsam mit ihrem Mann Didi und später mit Mutter Gisela machte sie ihren Traum vom Leben in Italien wahr und wurde dabei zu einer festen Größe der TV-Doku. Umso größer ist der Schmerz über ihren Tod.

Zu Ehren der Verstorbenen strahlt Vox am 4. August 2025 um 21:40 Uhr eine besondere Gedenkfolge aus. „Eine berührende Sondersendung in liebevoller Erinnerung an eine außergewöhnliche Frau“, verspricht der Sender. Auch bei den Fans sorgt die Ankündigung für Anteilnahme.

Sorge um „Goodbye Deutschland“-Star

„Sie hätte sich wahrscheinlich sehr über die Sondersendung gefreut“, schreibt ein User unter den Post des Senders. Ein anderer kommentiert: „Schön von euch, noch einmal eine Sendung von Hasi zu zeigen.“

Doch die Sorgen der Community hören nicht auf. Aktuell bangt die „Goodbye Deutschland“-Familie um einen weiteren Kult-Auswanderer.

