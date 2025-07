Tränen-Video von „Goodbye Deutschland“-Star Kathrin Mermi-Schmelz – sie bangt um das Leben ihres Mannes

Für „Goodbye Deutschland“-Star Kathrin Mermi-Schmelz sind es die wohl schlimmsten Wochen ihres Lebens. Ihr Mann Thommy Schmelz wurde ins Koma versetzt und musste künstlich beatmet werden. Und nicht nur das: Zu allem Übel wurde seine Lunge auch noch von Pilzen befallen.

Jetzt wendet sich seine Frau im Netz an ihre Fans und sendet einen verzweifelten Hilferuf.

Hilferuf von „Goodbye Deutschland“-Star Kathrin Mermi-Schmelz

Gesundheitliche Probleme hat der „Goodbye Deutschland“-Auswanderer schon seit Jahren. Jetzt tritt noch ein weiteres großes Problem auf, wie seine Frau Kathrin in einem Instagram-Video verrät. „Thommy hat zwei verschiedene Pilze auf der Lunge, die das Gewebe zersetzen.“

Die Pilze könne man ihrer Aussage nach zwar grundsätzlich behandeln, doch die „Medikamente sind so aggressiv, dass sie schon bei gesunden Menschen verschiedene Organe schädigen können. Bei meinem Schatz ist es einfach so, dass sein Körper schon so geschädigt ist, dass sie nur in geringen Dosen arbeiten können mit diesen Pilzmedikamenten“, so die Auswanderin. Ein Pilz habe bereits ein Loch in die Lunge gefressen.

Völlig verzweifelt hofft die Mallorca-Liebhaberin nun auf Hilfe von außen. „Ich sitze jetzt hier nicht nur, um euch über die aktuelle Situation zu informieren, sondern vielleicht sitzt da draußen irgendwo ein Gott in Weiß, der eine Idee hat.“ Tränenüberströmt schildert Thommys Ehefrau weiter: „Die Zeit läuft uns ein bisschen davon, weil die Gefahr, dass dieser Pilz ein Blutgefäß trifft, ist leider sehr groß und dann kann leider niemand mehr dem Thommy helfen, weil er dann verbluten wird.“

Jetzt hofft Kathrin auf ein Wunder und auf jegliche Hilfe, die über die medizinische hinausgeht. Zum Schluss bittet sie noch mal alle Fans inständig, die ihr Video sehen: „Liebe Leute, wenn ihr jemanden kennt, wenn jemand Arzt ist, Wunderheiler, ich weiß nicht, was auch immer. Wenn jemand irgendeine Idee hat, dann meldet euch bitte bei uns. Ich weiß nicht mehr weiter…“

Seit 2017 leben Kathrin und ihr Mann Thommy bereits auf Mallorca. Davor lebten sie schon in Brasilien, Schweden und Österreich. Auf Mallorca eröffnete das Paar damals ein Kartoffelhaus im Touristenort Paguera.