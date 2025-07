„Goodbye Deutschland“-Star Oksana mit ernsten Worten – „Leben für immer verändert“

In ihrer neuen RTL2-Doku „Oksana & Family – Alles auf Anfang“ zeigt die „Goodbye Deutschland“-Familie intime Einblicke aus ihrem Leben in den USA. 2019 ist Oksana Kolenitchenko zusammen mit ihrem Mann Daniel und den zwei gemeinsamen Kindern Milan und Arielle nach Kalifornien gezogen – erst nach Los Angeles, dann nach Las Vegas.

Dass die Unternehmer abenteuerlustig sind, haben sie spätestens bewiesen, als sie sich 2024 dazu entschlossen, auf Weltreise zu gehen. Uns hat „Goodbye Deutschland“-Star Oksana verraten, welche Höhen und auch Tiefen es bei der Reise gab und warum diese ihr Leben nun für immer verändert hat.

+++ „Goodbye Deutschland“-Star Oksana in eigener RTLZwei-Doku – „Ganz neue Perspektive“ +++

„Goodbye Deutschland“-Star Oksana: Leben hat sich verändert

Wie war eure Weltreise?

Oksana: Die Weltreise hat unser ganzes Leben für immer verändert. Wir durften 33 Länder in 120 Tagen erleben und davon waren viele, die uns unglaublich geprägt haben und unsere Einstellung zum Leben für immer verändert – und relativiert haben. Wir leben jetzt noch mehr im Jetzt, sind noch dankbarer für unser Leben, Gesundheit und zelebrieren das Leben vielleicht umso mehr – weil das Leben so kurz ist.

Was war die größte Herausforderung dabei?

Die größte Herausforderung war auf jeden Fall, die ganzen Emotionen und Eindrücke zu verarbeiten. Wir haben von jedem Ort ein YouTube-Video gemacht, um später vor allem mit unseren Kindern zu schauen – was wir da alles erlebt haben, und viele Orte – wie Afrika, wo wir zum Beispiel die Sklaven “castles” besichtigt haben. Oder in den Slumbs von Mumbai zu stehen und die Energie zu spüren, ist heftig. Aber auch das gehört bei so einer Reise dazu und ändert deinen Blickwinkel nochmal, was gut ist – weil man manchmal im Alltag einfach das Wesentliche vergisst; wie gut es uns allen eigentlich geht.

Gab es Höhen? Und Tiefen?

Natürlich, diese Reise war das größte Abenteuer unseres Lebens – was wir niemals vergessen werden. Und wir würden sofort alles stehen und liegen lassen und diese Weltreise nochmal machen. Aber bis dahin müssen wir noch ein paar Träume und Manifestationen wahr machen.

Was planst du jetzt noch für dieses Jahr?

Dieses Jahr fokussiere ich mich vor allem auf mein Wellness-Programm, womit ich anderen helfe – die beste Version ihrer selbst zu werden. Nach 5 Jahren gesundheitlichen Problemen und dem Weg der Heilung bin ich endlich bereit, meine Tipps mit der Welt zu teilen und Menschen zu helfen, mental und physisch wieder Kraft und Hoffnung zu geben. In kleinen Schritten mit meinem NO Change Programm ist das ein Herzensprojekt, was hoffentlich das Leben von vielen Menschen verändern wird. Und natürlich auch weiter Fernsehen, Musik, Business, vielleicht ein neuer Wohnort, wer weiß schon, wohin das Leben uns führt.

Am Donnerstag ist Oksana um 20.15 Uhr wieder in einer Doppelfolge ihrer Doku „Oksana & Family – Alles auf Anfang“ bei RTL2 zu sehen.