„Goodbye Deutschland“-Star Oksana in eigener RTLZwei-Doku – „Ganz neue Perspektive“

Sie ist zurück! „Goodbye Deutschland“-Star Oksana Kolenitchenko hat ihre eigene TV-Doku und viel zu erzählen. Die Zweifachmutter, die 2019 zusammen mit ihrem Mann Daniel und den beiden Kindern Milan und Arielle Berlin verließ, um in Los Angeles ein neues Leben zu beginnen, hat sich mit ihrer Familie mittlerweile in Las Vegas niedergelassen.

Jetzt will die einstige „Goodbye Deutschland“-Familie weiter durchstarten und plant nach ihren ersten Nachtclubs in Berlin und L.A. bereits ein neues Business. Uns verriet Oksana Kolenitchenko, was die RTLZwei-Zuschauer in ihrer neuen Doku „Oksana & Family – Alles auf Anfang“ zu sehen bekommen.

„Goodbye Deutschland“-Star Oksana: Neuanfang „nicht immer einfach“

Als die Familie 2019 alles hinter sich ließ und in die USA auswanderte, da wusste noch niemand, wie sich das Leben für die Kolenitchenkos entwickeln würde. Auch nach sechs Jahren leben sie noch immer im Ausland und sprühen nur so voll neuer Ideen. Was ist das für ein Gefühl, alle Zelte abzubauen und neu anzufangen?

„Das Leben ist ein riesengroßes Abenteuer und ich glaube ganz fest daran, dass sich für jede Tür, die sich schließt, immer eine neue Tür öffnet, auch wenn es am Anfang immer neu und ungewohnt ist, gibt es nur Fortschritt, wenn man seine Komfort Zone verlässt, und genau an diesem Punkt stecken wir. Nicht immer einfach, aber wir haben das schon so oft gemacht – am Ende wurden wir immer belohnt, sowohl Erfolge als auch Misserfolge – aus denen wir gelernt haben. Nichts passiert ohne Grund“, erzählt Oksana gegenüber DER WESTEN.

Doch mit zwei kleinen Kindern im Gepäck ist das nicht immer ganz einfach. Im Gegenteil, es müssen Abstriche gemacht werden. Das gibt der TV-Star auch offen zu und erklärt, dass die Kids seit vergangenem Jahr aus der klassischen Schule raus seien.

„Ein ganz neues, selbstbestimmtes Leben. Und das ist so spannend zu verfolgen! Zu Sehen, welche Interessen sie haben – Talente zu fördern, ihnen zu helfen, sich selbst zu finden, ein emotionales Up and Down. Eine ganz besondere Zeit, für uns alle!“, so die Auswanderin.

Am 10. Juli startet ihre neue Doku „Oksana & Family – Alles auf Anfang“ um 20.15 Uhr bei RTLZwei und Oksana verspricht einige Highlights.

„Goodbye Deutschland“-Star Oksana: Das verspricht die neue Doku

„Die neue Sendung zeigt uns nochmal aus einer ganz neuen Perspektive. Vor allem Daniel kämpft mit seiner neuen Rolle, die Kinder werden langsam älter und viele Momente kommen hoch, aus der Vergangenheit – die uns zu den Menschen machen, die wir heute sind. Es gibt aber auch viele leichte und witzige Momente, in denen sich sicher einige wieder erkennen werden.“

Und nicht nur das! Die einstige DSDS-Kandidatin wagt sich auch musikalisch wieder vor die Kamera. „Vor allem erfülle ich mir einen Traum, wieder Musik zu machen – worauf ich mich am meisten freue, mit dem Publikum zu teilen und es mitzunehmen. Hinter die Kulissen bei VIP-Events, wie dem Launch meines Brands in LA – oder dem Videodreh auf einer Ranch bei Vegas. Es ist für jeden etwas dabei!“