„GZSZ“-Star geht für Rolle drastischen Schritt – „Nicht mehr erkannt“

Seit über 30 Jahren begeistert die RTL-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ („GZSZ“) Millionen Zuschauer mit packenden Geschichten. Die Serie scheut sich nicht davor, gesellschaftlich relevante Themen aufzugreifen – von Mobbing über Sucht bis hin zu schweren Krankheiten. Eine der aktuell bewegendsten Storylines dreht sich um Tobias, gespielt von Jan Kittmann. Achtung Spoiler!

Tobias erkrankt an Hodenkrebs – ein Schicksal, das für den Schauspieler nicht nur schauspielerisch, sondern auch persönlich zu einer großen Herausforderung wurde.

„GZSZ“-Star zeigt sich verändert

„Seit der Diagnose dreht sich für Tobias alles nur noch um den Kampf gegen die Krankheit“, sagt Jan Kittmann im Interview mit RTL. Besonders ergreifend war für ihn eine Szene, die in Folge 8.329 am 6. August bei „GZSZ“ zu sehen ist: der Moment, in dem Tobias sich von seinen Haaren verabschiedet.

Bereits ein halbes Jahr vor den Dreharbeiten wurde der Schauspieler gefragt, ob er bereit wäre, sich für die Rolle die Haare abrasieren zu lassen. „Da sausten tausend Gedanken durch meinen Kopf. Ich dachte: ‚Wow!‘ und gleichzeitig: ‚Oh nein, nicht meine Haare!‘“ Doch Kittmann wollte die Geschichte so authentisch wie möglich erzählen.

„GZSZ“-Star solidarisiert sich mit Betroffenen

„Ich konnte mir irgendwann nicht mehr vorstellen, diese Geschichte ohne den Verlust der Haare zu erzählen, weil so viele Betroffene diese Wahl nicht haben“, erklärt Kittmann.

Der emotionale Dreh mit Kollegin Anne Menden (Emily) bleibt ihm in besonderer Erinnerung: „Sobald die Maschine durch die Haare fährt, gibt es kein Zurück mehr. Es war Montagfrüh, alle waren hellwach.“ Auch privat sorgte sein neuer Look für Überraschung: „Die meisten haben mich nicht mehr erkannt. Das führte zu sehr amüsanten Momenten.“

Jan Kittmann möchte mit dieser Storyline nicht nur unterhalten, sondern auch aufklären: „Die Heilungschancen bei Hodenkrebs sind hoch, wenn er rechtzeitig erkannt wird. Ich wünsche allen Betroffenen ganz viel Kraft. Wir kooperieren mit der Deutschen Krebshilfe, denn Früherkennung rettet Leben.“ Und er fügt hinzu: „Ich glaube an die Kraft von Solidarität – und das war meine Chance, mich mit Betroffenen zu solidarisieren.“