„Immer wieder sonntags“-Star Stefan Mross deutlich: „Das sagt man nicht mehr“

Er ist Mr. „Immer wieder sonntags“. Seit Jahren schon ist Stefan Mross aus der ARD-Sonntagsvormittagsshow nicht mehr wegzudenken. Der Bayer ist längst unverzichtbarer Teil der Wochenendroutine von Millionen deutschen TV-Zuschauern.

Und so warten die „Immer wieder sonntags“-Fans auch stets gebannt darauf, mit welchem Schwank Stefan Mross wohl die nächste Sendung beginnen würde. Dieses Mal sein Thema: der Sommerschlussverkauf. Wobei, das heißt ja jetzt gar nicht mehr so.

Doch beginnen wir ein Stück zuvor, war Stefan Mross doch mit einem E-Scooter in die „Immer wieder sonntags“-Arena im Europapark Rust eingeritten. Der, so Mross, eigne sich auch bestens zum Einkaufen.

„Zum Beispiel morgen. Das große Sonderangebot. Der Sommerschlussverkauf. Das sagt man mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile sagt man ja ‚Sale‘. Da gibt es alles, was es so über den Sommer gegeben hat, dann ist einfach mal alles weg. Das muss raus. Man könnte auch sagen: So ein kleiner Restposten, witzelt der Moderator. Ganz im Gegenteil zu seinen Gästen.

„Wir brauchen heute keinen Sale. Wir brauchen keine Sonderangebote. Wir brauchen keine Restposten, weil das sind die besten Angebote, die es gibt. Und die stehen hier auf der Bühne“, freut sich der „Immer wieder sonntags“-Moderator.

Die Gäste in Folge sieben und acht

Und so durften sich die ARD-Zuschauer auf Stars wie Die Amigos, Tim Peters, Die Grubertaler, Simone, Eric Philippi, Laura & Mark, Jay Alexander & Kevin Pabst, Maria Voskania, Isabel Varell & Caroline Beil & Patricia Larrass, Oesch´s die Dritten und Patrick Lindner freuen.

Nächste Woche übrigens am Start: Ben Zucker, Mountain Crew, Graziano, Daniel Sommer, Pia Malo, Uwe Busse und Hansy Vogt. Na, dann kann die „Immer wieder sonntags“-Freude ja steigen, und steigen, und steigen.