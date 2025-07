„Immer wieder sonntags“: Kurz nach Beginn wird es plötzlich ganz still – „Einfach tragisch“

Es war eine Tragödie, welche sich am 6. Juli bei „Immer wieder sonntags“ abspielte. Eine Frau erlitt einen medizinischen Notfall und verstarb wenig später (wir berichteten). In der Live-Show eine Woche später wird der Toten gedacht.

Eigentlich sorgt „Immer wieder sonntags“ jedes Wochenende für reichlich gute Laune bei den ARD-Zuschauern. Doch in der Ausgabe am 13. Juli wird es plötzlich still und emotional. Nachdem die Show zunächst wie gewöhnlich startet, bittet Moderator Stefan Mross kurz nach Beginn plötzlich um Ruhe.

„Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, wir haben heute unsere Sendung ‚Immer wieder sonntags‘, die fünfte Ausgabe in diesem Jahr 2025, sehr sehr fröhlich angefangen, wie eigentlich jeden Sonntag. Vor einer Woche hatten wir in der ‚Immer wieder sonntags‘-Arena einen medizinischen Einsatz“, sagt Mross mit ungewohnt ruhiger Stimme.

Der Moderator bedankt sich bei den Rettungskräften, die sofort zur Stelle gewesen seien, als das tragische Unglück geschah. „Mein Team und ich haben dann später erfahren, dass diese Frau im Rettungswagen auf dem Weg ins Krankenhaus verstorben ist. Es ist einfach tragisch, es ist sehr emotional“, versucht der ARD-Star die richtigen Worte zu finden.

„Es gibt 1.000 Krankheiten, aber nur eine Gesundheit“, fährt er fort. „Ich möchte einfach dieser Familie ganz viel Kraft schenken und ich bitte um ein paar Sekunde, einfach eine andere Situation anzunehmen hier […], einen kurzen Moment der Stille.“ Schweigen zieht sich durch die „Immer wieder sonntags“-Arena.

