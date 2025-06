Stefan Mross bei „Immer wieder sonntags“: „5 Hemden hab ich durchgeschwitzt“

Am Sonntagmorgen (29. Juni) hatten Musik- und Unterhaltungsfans wieder großen Grund zur Freude. Moderator Stefan Mross (49) präsentierte einmal mehr die ARD-Show „Immer wieder sonntags“. Dabei konnten die Zuschauer stimmungsgeladene Performances unter anderem von Andy Borg, Nicole, Jenice und Franz Stärk verfolgen.

Doch in der aktuellen Show war vieles anders als üblich! Wie in weiten Teilen Deutschlands war es auch im Europapark in Rust sommerlich heiß. Und das bekam auch Stefan Mross deutlich an der eigenen Haut zu spüren…

Wer Stefan Mross kennt, weiß, dass er nicht zu den Moderatoren zählt, die sich zurücklehnen. Bei „Immer wieder sonntags“ bringt er oft die Zuschauer durch eigene Acts zum Beben und ist auf der Bühne voller Elan.

++ auch für dich interessant: Premiere bei „Immer wieder sonntags“? Stefan Mross deutet es an ++

„Was war das für eine heiße Sendung bitte? 5 Hemden habe ich durchgeschwitzt… Hat es euch gefallen?“, wandte sich der 49-Jährige im Nachgang an die Show an seine Fans auf Instagram.

Zwei Stunden Moderation in der prallen Sonne bei sommerlich warmen 28 Grad gingen auch an Stefan Mross anscheinend nicht so spurlos vorbei. Doch der Moderator war bestens vorbereitet und hatte gleich mehrere Hemden für einen schnellen Wechsel parat.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Instagram-Beitrag von Stefan Mross: Am Sonntagmorgen hatte er wieder zahlreiche prominente Musikacts bei „Immer wieder sonntags“ zu Gast.

Seine Anhänger reagierten blitzschnell auf seinen aktuellen Beitrag und lobten ihn für eine gelungene Show. „Es war wieder eine tolle Sendung. Danke und macht bitte weiter so […]“, schrieb ein Fan überwältigt.

Ein anderer schließt sich ihr an und merkt an: „Wie immer sensationell! Herzlichen Dank, lieber Stefan.“ Und eine weitere Userin ging auf die warmen Temperaturen ein und hatte ein wenig Mitgefühl. So schrieb sie: „Du hast mir so leid getan bei dieser unerträglichen Hitze. Aber es war wieder so eine tolle Sendung. Andy Borg mit kurzer Hose war so süß mit seinen strammen Waden.“ Es sind Worte, die Moderator Stefan Mross sicherlich auch in den nächsten Shows anspornen werden, wieder Vollgas zu geben.

Hast du die aktuelle „Immer wieder sonntags“-Ausgabe verpasst? Kein Problem! In der ARD-Mediathek kannst du sie flexibel abrufen.