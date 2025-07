Dringende Warnung kurz vor dem „Fernsehgarten“: Passiert es schon wieder?

Der ZDF-„Fernsehgarten“ ist der Deutschen liebste Sonntagmittag-Show. Millionen schalten ein, wenn Andrea Kiewel vom Mainzer Lerchenberg grüßt und die Stars der deutschen Musikszene in Mainz die Hüften kreisen lassen.

Auch an diesem Sonntag (27. Juli 2025) haben sich Andrea Kiewel und ihre „Fernsehgarten“-Gäste wieder einfallen lassen. Wir sind im Live-Ticker für dich dabei.

Der „Fernsehgarten“ im Liveticker

Sonntag, 7.20 Uhr: Ungemütlich könnte sogar schon die Anreise derer werden, die früh in Mainz ankommen. So soll es zwischen 7 Uhr und 7.45 Uhr Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 Kilometern pro Stunde geben.

Samstag, 14 Uhr: Das sieht mal gar nicht gut aus. Ist der Sommer in diesem Jahr ein stetiges Auf und Ab, wird der Trend auch am Sonntag vor dem „Fernsehgarten“ nicht halten machen. Soll es in der ersten Hälfte von Kiwis Gute-Laune-Show noch trocken bleiben, warnt das Portal „wetter.com“ ab 13 Uhr vor Gewitter über Mainz (Stand: 26. Juli 2025).

Diese Stars feiern mit Kiwi den „Mallorca“-Fernsehgarten:

Mickie Krause

Lorenz Büffel

Oli. P

Anna-Maria Zimmermann

Vincent Gross & Olaf der Flipper

Frenzy

Malle Anja X Marc Eggers

Die Atzen

Tommy Fieber X Marry

Jürgen Milski

Der Zipfelbube & Almklausi feat. Magic Marco

Tim Toupet X Der Partycrasher

Schürze

Ab 13 Uhr liegt die Regenwahrscheinlichkeit sogar bei 80 Prozent. Rund 1,6 Liter Niederschlag pro Quadratmeter sollen über der Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz runterkommen. „Wetter.com“ warnt für Sonntag sogar vor Starkregen im Süden und Westen des Landes. „Regional kann es so viel schütten, dass es Überflutungen geben kann. Keller, Unterführungen und Straßen können dann unter Wasser stehen“, so „wetter.com“.

Die Vorhersage weckt Erinnerungen an den Unwetter-„Fernsehgarten“ vom 28. Juli 2019. Damals feierte Kiwi wie auch an diesem Sonntag den „Mallorca-Fernsehgarten“. Aufgrund des starken Unwetters jedoch mussten die Zuschauer den Lerchenberg verlassen. Kiwi und Stars wie Jürgen Milski oder Mia Julia brachten die Sendung in einem nahegelegenen Studio zu Ende.