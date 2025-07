Veränderung bei „GZSZ“: ER ist der Neue an Bord!

Ab September 2025 bringt Fabian Hanis frischen Wind in Deutschlands erfolgreichste Daily-Soap „GZSZ“.

Der talentierte 24-Jährige wird als Robin Zielke zu sehen sein, einem jungen Mann mit bewegter Vergangenheit. Seine Figur kommt mit einer Mission nach Berlin, die nicht ohne Risiken ist.

Fabian Hanis bei „GZSZ“: Eine besondere Chance

Fabian Hanis wuchs in Saarbrücken auf und startete seine Schauspielkarriere jung. Die Rolle bekam er durch ein klassisches E-Casting, das ihn überzeugend ins Rampenlicht rückte.

Die Arbeit am Set von „GZSZ“ erfordert Tempo: Bis zu 18 Szenen entstehen täglich – eine große Herausforderung für den Neuzugang.

Robin Zielke: Eine dunkle Vergangenheit

Zu seiner Rolle: Robin Zielke kommt nach Berlin, um Antworten zu finden. Sein Vater verließ ihn vor seiner Geburt, was ihn geprägt hat. „Er will seinem Vater sagen, was er von ihm hält“, so Fabian Hanis im Gespräch mit RTL. Die Reise wird unerwartet düster und bringt schockierende Wahrheiten ans Licht.

Seine Begegnungen in Berlin haben großes Konfliktpotenzial. Menschen, mit denen er niemals gerechnet hätte, bereichern und verkomplizieren seine Suche. Die Enthüllungen sorgen im „GZSZ“-Kiez für einige dramatische Wendungen und reichlich Spannung.

Für den Schauspieler wird ein Traum wahr

Für Fabian Hanis ist „GZSZ“ nach „Bild“-Bericht mehr als nur ein Job. „Ich hätte niemals gedacht, einmal bei einem so erfolgreichen Format dabei zu sein. Es fühlt sich immer noch ein bisschen unwirklich an“, sagt er.

Ab dem 3. September 2025 ist er täglich um 19.40 Uhr bei RTL zu sehen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.

