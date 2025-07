Trauer in der Wrestling-Welt: Legende Hulk Hogan ist tot

Die Wrestling-Welt steht unter Schock: Legende Hulk Hogan ist in den USA gestorben. Das berichten mehrere US-Medien.

Auch die Todesursache ist wohl klar: Hulk Hogan erlitt am Donnerstagmorgen (24. Juli) in seinem Zuhause in Clearwater (Florida) einen Herzstillstand.

So sollen zahlreiche Rettungskräfte am frühen Morgen zum Haus der Wrestling-Ikone geeilt sein. Hulk Hogan wurde dann mit einer Trage rausgetragen. Allerdings kam jede Hilfe für den US-Amerikaner zu spät. Er erlag an einem Herzstillstand und wurde 71 Jahre alt.

Der ehemalige Wrestler soll vor einigen Wochen nach mehreren mehreren Operationen in Koma gelegen haben, allerdings dementierte seine Frau Sky diese und sagte, dass sein Herz „stark“ sei.

Hogan war neben seiner massigen Statur auch für seine Extravaganz und seinem charakteristischen blonden Hufeisen-Schnurrbart bekannt. Zudem waren die Bandanas sein Hauptaugenmerk. Er war auf der ganten Welt beliebt und hatte in den 1980er Jahren seine populärste Zeit.

+++ Mehr Infos in Kürze +++