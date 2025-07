Ozzy Osbourne ist tot: Der traurige Pakt mit seiner Frau Sharon

Eine Legende ist von uns gegangen. „Black Sabbath“-Sänger Ozzy Osbourne ist am Dienstag (22. Juli 2025) im Alter von 76 Jahren im Kreise seiner Familie verstorben. Sein Leben, es war geprägt von Höhen und Tiefen. Von Erfolgen und Skandalen. Und in seinen letzten Jahren leider auch von schweren körperlichen Rückschlägen. Welchen letzten Wunsch er an seine Frau Sharon hatte, liest du in der folgenden Bildergalerie.

